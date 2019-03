“Recordaremos a nuestro amigo Juanillorro, lo llevaremos en la memoria ”

La Sala Compañía acoge esta noche, a partir de las doce de la noche, el recital de baile compartido por Yéssica Brea y Fernando Jiménez dentro del ciclo ‘Savia Nueva y Universal’. Ambos jerezanos tendrán media hora para llevar a cabo su espectáculo, “tiempo justo para demostrar lo que somos capaces de hacer”, dice Fernando.

Por un lado, este bailaor presenta su ‘Herencia Bailaora’, un montaje con el que quiere “mostrar mi evolución y dejar claro cuál es mi sello en el escenario, defender lo que siempre he defendido y apostar por la escuela que han dejado mis mayores de Jerez”. Cierto es que Fernando Jiménez es uno de los bailaores más activos de esta ciudad aunquehasta ahora no había tenido oportunidad de subirse a un escenario dentro del Festival de Jerez, “solamente en las peñas flamencas a las que le debo mucho, pero tenía ganas de subir un peldaño”. De hecho, su actuación está motivada por el éxito obtenido en la edición pasada del ciclo ‘De peña en peña’ en el que participó junto a su grupo en el Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón.

Para este artista del barrio de Santiago estar en el Festival supone “una gran responsabilidad”, posiblemente, “la oportunidad más importante de mi vida”. Va a estar acompañado por el cante de Carmen Grilo y Ana de los Reyes, y contará con la colaboración “algo más especial” de José Carpio ‘Mijita’. Domingo Rubichi y Fernando del Morao serán los guitarristas de un espectáculo “sencillo” y en el que tendremos presente en la memoria “un ser muy querido que nos dejó y que hoy seguramente hubiera estado conmigo, como es mi Juanillorro. Lo voy a tener muy presente y, de hecho, le dedico los primeros minutos de la noche con un detalle pero con la intención de que siempre lo recordemos”.

Asimismo, durante esa escasa media hora “tiraré de sentimientos de mi propia familia, intentando llevar a escena esas fiestas que hemos vivido de siempre en mi casa aprovechando cualquier acontecimiento. No puedo olvidarme de mi abuela Andrea, de mi tía ‘La Chayo’, y de ese baile natural y gitano que aprendí desde pequeño”, comenta Fernando. La idea que va a desarrollar parte del propio bailaor “aunque me han ayudado a darle forma mis propios compañeros, porque en ese tiempo hay que darlo todo y necesitaba que ellos me aportaran la parte musical”. No duda en reconocer que “los objetivos a cumplir esta noche son personales, como motivo de superación, y bueno, que también me conozcan más porque el Festival es un gran escaparate”.

La otra mitad del espectáculo corre a cargo de Yéssica, que se hizo con el premio que otorga la Federación Local de Peñas Flamencas el año pasado en el ciclo mencionado anteriormente, por su actuación en Peña Buena Gente. Fue la más destacada y es por ello que encabeza la propuesta de esta noche. No es la primera vez que la jerezana está dentro de la programación, “ya estuve siendo muy pequeña en la compañía de Manuel Morao, pero realmente era una más del elenco y no era muy consciente de lo que suponía ese escenario, de hecho -recuerda Yéssica- el propio Manuel me cambió hasta de nombre para la ocasión porque no le gustaba mucho el mío para el flamenco”.

Reconoce esta jerezana afincada desde hace años en Sevilla con motivo de su academia de baile en Triana que “esta actuación es un regalo que se me brinda y por eso me lo tomo con alegría, sin olvidar que hay que estar a la altura de las circunstancias”. Presenta ‘Las flamencas que viven en mí’, título inspirado en una canción de Vanesa Martín, y cuya idea no es otra que la de “mostrar mi espíritu de cada día” puesto que “en cualquiera de las facetas de mi vida me siento muy flamenca. En mi academia, en mi casa con mi familia, cuando estudiaba en la universidad...”. Estará acompañada por Juan Manuel Moneo y Javier Villarín, en las guitarras; Joaquín Marín ‘El Quini’, Sandra Rincón y Gema ‘La Cantarota’, al cante; y como invitado, el violinista Bernardo Parrilla.

De igual forma que su compañero de noche, “tendré muy presente a Juanillorro, porque él quería estar conmigo en esta ocasión como en otras tantas a lo largo que mi vida, de hecho aún conservo sus mensajes hablando de este tema y espero que me sirva de inspiración”. Tras esta actuación quiere continuar creciendo, “siempre disfrutando y aprovechando lo que viene desde los buenos sentimientos pero sin aspirar a más. Creo que eso viene solo si se trabaja y se lucha desde la valentía”.