Alba Casillas confiesa sus malas experiencias con los futbolistas

Alba Casillas se ha convertido en una fuente inagotable de noticias. Desde su entrada en La isla de las tentaciones, donde protagonizó un paso fugaz, la prima de Iker Casillas se ha situado en la primera línea de la crónica social. Si ya conocíamos su romance con el actor Jesús Castro, la influencer ha desvelado otro nombre con el que mantuvo un affaire, así como lo que piensa de los futbolistas, con los que niega haber tenido ningún tipo de relación.

La prima de Iker Casillas ha hablado alto y claro en su canal de Mtmad. “Aunque la gente se piensa que me he triscado a medio Real Madrid, me han escrito, pero la verdad es que a mí un futbolista me aporta lo mismo que una pelota. La hago así y la boto”, ha comenzado la exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Alba ha confesado que podría haber mantenido relaciones íntimas con algún que otro futbolista, pero no lo ha hecho porque no se considera un trozo de carne. “Sí que podría haber hecho mil mierdas, pero la verdad es que a mí, con todos mis respetos, toda esta gente me apesta, porque te tratan como si fueras un chuletón de buey y, cariño, yo no soy buey. Te quieren para lo que te quieren. Para luego contárselo a sus amigos, así que next. Cuéntales que te has tirado a María Alpedreta, a mí no. Es como todo tan fácil que no, a mí lo fácil no me gusta”, ha comentado.

La exconcursante de La isla de las tentaciones sí ha desvelado uno de sus romances más desconocidos. Alba habría mantenido un affaire con Omar Montes. Asimismo, también se ha referido a Jesús Castro, el actor vejeriego con el que mantuvo un conocido noviazgo que acabó en malos términos.