Lo que no se esperaba Alba Díaz de su abuelo Manuel Benítez ‘El Cordobés’

Tras la emocionante despedida de Manuel Díaz El Cordobés después de toda una vida dedicada a los ruedos, su hija Alba Díaz ha comparecido ante los medios de comunicación en la gala ELLE Cancer Ball 2023, en el que la moda y la solidaridad se han vuelto a dar la mano un año más.

Quienes también se dieron la mano hace unos meses fueron su padre y su abuelo, Manuel Díaz y Manuel Benítez, respectivamente. La joven influencer, que estuvo junto a su abuelo en la plaza de toros de Jaén, ha contestado alto y claro a los micrófonos de Europa Press sobre lo que piensa de la mediática reconciliación. Alba no se esperaba lo bien que iba a estar con su abuelo, y eso que en un principio se rumoreaba que ella no tenía intención de conocerlo.

“Como cualquier nieta con su abuelo en una situación bonita. Claro que yo no sabía lo que le necesitaba hasta que ha aparecido en mi vida, todo lo que nos pasa y vivimos lo disfrutamos como si fuera la primera vez, bueno es la primera vez”, ha reconocido ante la prensa.

La influencer, que ha estado rodeada de compañeras de profesión como Anna Ferrer o Violeta Mangriñán, ha destacado la unión que impera en su familia. “Al final somos una familia que nos apoyamos mucho, somos muy piña, para lo bueno y para lo menos bueno, somos diferentes, dentro de esa rareza hay una normalidad, para nosotros eso es lo normal, cuidarnos y apoyarnos. Siempre se echan de menos a familiares cuando pasan cosas importantes”, ha explicado.

Hace unos días, su madre, Vicky Martín Berrocal, le dedicaba un bonito mensaje a su hija y a Manuel Díaz con la fotografía en la que aparecen juntos en la plaza de toros de Jaén. “Miro esta imagen y lloro de felicidad… Solo puedo acordarme de mi padre. Qué feliz hubieses sido ahí, viviendo ese momento al otro lado de tu nieta y de tu gran amigo. Y qué feliz sería yo de verla con sus dos abuelos”, escribía en una story de Instagram.

Lo cierto es que el padre de la diseñadora y Manuel Benítez mantenían una buena relación. Incluso en algún momento habría intentado actuar como intermediario entre el padre y el hijo. La pena que tiene Vicky dentro es que ahora que se han reconciliado su padre no ha podido ser testigo de ese momento tan especial para la familia.

Alba Díaz, pese a su juventud, mantiene una agenda repleta de compromisos profesionales. “La verdad es que estoy encontrándome, al final soy una mujer joven, me estoy descubriendo, lo que me gusta, lo que me inspira, lo que me motiva, lo que me remueve en lo profesional gracias a Dios he encontrado todo esto que te digo en las redes sociales”, ha comentado sobre su faceta de influencer.