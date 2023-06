Alejandro Sanz pide que dejen en paz Rachel Valdés

El cantante Alejandro Sanz ha iniciado su gira musical tras días previos de dudas por su bajo estado de ánimo, tal como llegó a expresar en las redes sociales. Se ha revelado que ha roto con su pareja de los últimos tres años, Rachel Valdés, pero la estrella ha querido descargar culpa sobre la autora cubana.

Sanz arrancó su gira en Pamplona agradeciendo las muestras evidentes de cariño de sus fans. "Es un agujero que se te hace aquí en el pecho y desde el que os hablo. Hay que acercarse a los que te quieren. Y yo tengo mucha suerte y me siento tremendamente agradecido", expresó. El artista criado en la provincia de Cádiz necesita remontar anímicamente y el contacto con el público a lo largo de estos meses va a ser una terapia pero ha colgado un mensaje en instagram en el que quiere descargar de culpas o reproches hacia Valdés.

"Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas", ha señalado Sanz días después de conocerse su separación. "Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo", ha reclamado Sanz. Su estado depresivo tal como ha reflejado en anteriores mensajes no se debería a problemas de convivencia.

Incluso recomienda directamente a su ex pareja, artista plástica, qué hacer: "cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte". Ese "cariño" expresa el buen tono con que han concluido la relación.

"Estoy triste y cansado" resumía días atrás en las redes, cuando se desataron las alarmas. El arranque de la gira entreabre una nueva etapa vital sin pareja pero arropado por sus familiares y amigos más cercanos. Inclusive su ex mujer, Raquel Perera, que ha publicado un libro, Para que no te olvides.