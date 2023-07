Alice Campello, así es su relación amor-odio con la madre de Álvaro Morata

La mala relación de las celebrities con las suegras es un tópico que se cumple en numerosas ocasiones. A veces salen a la luz y otras no tanto. Existen roces, desencuentros y en algunos casos literalmente no se pueden ni ver. Este no es el caso de Alice Campello y su suegra, Susana Martín, "aunque a veces se llevan como el perro y el gato", según ha desvelado la empresaria italiana.

A raíz del cumpleaños de Susana Martín, la madre de Álvaro Morata, hemos conocido algunos entresijos familiares. Alice Campello le ha dedicado a su suegra una felicitación de lo más sincera que ha sacado a relucir que los roces existen, pero que el cariño y el amor están por encima de cualquier desencuentro. “Muchas felicidades, suegra. Aunque a veces somos perro y gato te quiero con locura. Siempre serás mi familia. Te quiero”, ha posteado en una story de Instagram.

Parece ser que entre ambas existe mucha confianza y precisamente por eso las discusiones forman parte del día a día de su relación. Resulta evidente que Susana se ha convertido en la segunda madre de Alice Campello, que a buen seguro tendrá muchas cosas que agradecer a su suegra. El hecho de haber creado una familia numerosa con Álvaro Morata les ha llevado a llevarse en ocasiones como el perro y el gato en el ámbito doméstico.

La abuela de Ale, Leo, Edoardo y Bella cumple un papel fundamental en la familia, ya que tiene que cuidar de sus nietos cuando sus padres no pueden conciliar la vida profesional con la personal. La familia numerosa de Álvaro y Alice necesita de una abuela comprometida y servicial. Su hijo, Álvaro Morata, también ha querido felicitar a su progenitora con una publicación en Instagram. “Feliz cumpleaños, mamá. Gracias por todo, te quiero mucho”, ha escrito junto a una fotografía de ambos a pie de campo.