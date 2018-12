Juan Darthés, el actor de novelas acusado de violación

Tras la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín, el también actor Juan Darthés, conocido en nuestro país por interpretar al padre de Patito feo en la telenovela con este título, el revuelo mediático en Argentina es mayúsculo. Fardín, quien manifiesta que Darthés abusó de ella cuando tenía 15 años, hizo público el caso en un vídeo divulgado a través de las redes sociales y también en una rueda de prensa organizada junto al colectivo Actrices Argentinas. Darthés se ha defendido luego en una entrevista en un programa de televisión, aunque existen varias denuncias más, aparte de la de Thelma, también por abusos sexuales.

Juan Rafael Pacífico Dabul, conocido artísticamente como Juan Darthés, trabajó con la actriz Thelma Fardín en la telenovela juvenil Patito feo, en el año 2007. En esa época él tenía 43 años y ella, 15. En ese exitoso serial, que llegó a emitirse entre otros muchos países en España, Darthés interpretaba a Leandro, el padre de Patito feo (papel interpretado por Laura Esquivel). Darthés nació en Brasil, en concreto en Sao Paulo, pero reside en Buenos Aires, país en el que se consagró como un reconocido actor. Ingresó en la Escuela Municipal de Arte Dramático y su talento pronto lo condujo a la fama. Su primer trabajo en televisión data de 1984 en la telenovela La viuda blanca, donde encarnó el personaje de Juan. En los últimos años, ha participado en varias series y culebrones, como Primicias, Soy gitano, Culpable de este amor, Los ricos no piden permiso y, recientemente, Simona. De su vida personal se sabe que está casado, desde hace 25 años, con María del Carmen Leone. Con ella ha tenido dos hijos: Juan Tomás y Gian Franco. En 2017, Darthés fue acusado de abuso sexual, aunque no hubo una denuncia penal en firme, por la también actriz Calu Rivero. Los hechos, según ella relató, ocurrieron durante el rodaje de la telenovela Dulce amor, en 2012. En esa época la intérprete abandonó repentinamente su papel protagonista y los rumores sobre un presunto acoso por parte de su compañero de reparto circularon por los medios. Ella optó en ese momento por negarlo todo e irse a vivir un tiempo a Estados Unidos. Hasta diciembre de 2017 Calu no relató la verdad sobre lo sucedido. "Después de cinco años, tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho, de sacarme este malestar", escribió en una carta dirigida a la prensa.