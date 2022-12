Mayte García abre su corazón y recuerda la figura de su hijo Santi

Mayte García habla a corazón abierto sobre los hechos que han marcado su vida en la revista Lecturas, entre ellos la terrible muerte de su hijo Santi, de tan solo cinco años de edad, a causa de un tumor cerebral. El verano de 2021 Mayte García y Santiago Cañizares decidieron tomar caminos diferentes. Después de trece años juntos a la pareja se le apagó la llama del amor. La muerte del pequeño Santi en 2018 supuso un punto de inflexión en sus vidas. Ya no eran felices y optaron por poner fin a su matrimonio. “Llegó un momento en el que eso se hizo evidente, aun queriéndolo mucho, porque yo a Santi lo quise y lo querré, es el padre de mis hijas y merece todo el respeto del mundo. Jamás le pondré un pero”, ha asegurado a la mencionada revista.

La ex de Cañizares siente muy presente a su hijo en el día a día. Una pérdida que tuvo lugar en 2018 y de la que intenta reponerse poco a poco. Mayte ha confesado que explicarle lo sucedido a sus hijas, de 9 y 13 años, es una situación difícil de abordar. “Me da rabia cuando alguien me dice: Tu hermano está muerto, porque no lo supero”, le contaba una de sus hijas. “A Santi le tienes que dar vida tú, no le tienes que esconder, tiene que ser una extensión tuya porque habéis sido trillizos”, le dijo a una de sus hijas con las que reside en Valencia.

Mayte sabe que lo peor que le puede suceder a una madre es perder a uno de sus hijos, más aún cuando una maldita enfermedad acaba con su vida a una edad tan temprana. “No quiero venirme abajo. Yo le prometí a mi hijo que iba a ser feliz por él y ese es mi mantra diario. En el segundo en el que Santi se fue, tuve la sensación de estar flotando. Sentía paz dentro de mí. Perdí el miedo a la muerte y el miedo a que se fuera”, ha comentado.

Para Mayte mantener la fortaleza mental es una de sus prioridades, ya que ella no quiere que sus hijas la vean débil y vulnerable. “No hay que darle la espalda a la muerte. Mi hijo, con cinco años, asumió que se iba a morir. Su muerte no la voy a recordar como una tragedia, fue algo superbonito. Lo que más siento es no poder abrazarlo más en vida. Yo le hablo, le cuento mis cosas. Para mí, mi hijo sigue vivo”, ha recordado en una mezcla de sentimientos difícil de expresar.

La separación de Santiago Cañizares se vino encima tras la muerte de su hijo. Ambos habían evolucionado de diferente forma y no encontraban la felicidad como pareja. “No quise llegar a mirarlo y no reconocerlo como marido. No quería llegar al límite de mirarlo y no saber quién era. Por eso tomamos la decisión de separarnos”, ha declarado. Mayte ha asegurado que mantiene una buena relación con Santiago Cañizares. Hablan de todo lo relativo a la educación de sus hijas y cada uno hace su vida privada. Precisamente Mayte rehízo su vida hace un año con una antigua amistad, con el que ha vuelto a sentir el amor verdadero. “Mi enamoramiento de ahora es el más puro que he tenido. No digo que no haya estado enamorada del padre de mis hijos, que me casé muy enamorada, pero formaba todo parte de la fantasía del quiero casarme y formar una familia”, explica sobre su actual pareja.