Rosa López se deshace en elogios a Nebulossa

Nebulossa representará a España en el Festival de Eurovisión el próximo 11 de mayo tras ganarse el derecho en la tercera edición de Benidorm Fest. La designación de Nebulossa y su tema Zorra ha generado opiniones de todo tipo, con muchas críticas sobre el título de la canción, el cual se considera despectivo y fuera de lugar.

Una de las últimas artistas en pronunciarse es una voz autorizada: Rosa López. La cantante granadina, que sabe de lo que habla, ya que representó a España con su canción Europe’s living a celebration, ha defendido a Nebulossa y su polémico tema.

“La palabra zorra suena fatal, pero el mensaje, lo que hay detrás, no suena fatal”, ha comenzado diciendo. Para Rosa, Zorra es un fenómeno musical. “Eso es lo que me gusta, que primero me descoloquen y luego me hagan pensar. Eso es lo que me gusta de la música”, ha destacado.

La exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo ha confirmado su amor por Nebulossa en la televisión de Castilla-La Mancha. “Estoy in love con Zorra”, ha reseñado.

Sin embargo, no todas las artistas que han pasado por Eurovisión piensan lo mismo que Rosa. Ruth Lorenzo es una de las voces discordantes con Zorra, ya que piensa que una canción debe tener algo más que un mensaje. “La gran mayoría de artistas que se suben en ese escenario tienen un registro vocal importantísimo, por lo que no puedes basar tu canción solo en un mensaje y tampoco puedes basar tu canción en una escenografía”, ha declarado.