El ramo de Tamara Falcó divide las redes: "son ajos tiernos"

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha convertido en lo que estaba previsto, un gran evento que ha sido la comidilla de prensa y redes sociales.

Todos los detalles del evento del verano para la prensa rosa llevan desde el sábado 8 de julio siendo analizados al milímetro y desde todos los ángulos posibles y eso incluye el vestido de la recién casada y sus complementos.

El ramo es uno de los elementos más importantes para la novia que va a pasar por el altar, por su simbolismo y por el peso que este puede tener en el conjunto elegido para ese día tan especial. El de Tamara Falcó destacó por su minimalismo y su sencillez, pero también por causar división en redes sociales.

Desde que comenzaron a circular las primeras imágenes del enlace, los usuarios no tardaron ni un nanosegundo en el metaverso en dar su opinión sobre el ramo de paniculata de la marquesa de Griñón. Algunos compararon su elección con un ramo de ajos tiernos, mientras que otros aprobaron las flores seleccionadas para este día especial. Otros, por su parte, han lamentado que no hubiese sido más llamativa con las flores, para lograr un equilibrio con su vestido.

A mi me chifla el traje de Tamara y me encanta cómo está arreglada. Lo único que no me gusta es el ramo de flores. pic.twitter.com/GbUMByig0C

Opinión del vestido de Tamara falco : Es su estilo totalmente y hay que tener en cuenta que es una boda por la iglesia , a mi me hubiese gustado más blanco totalmente el vestido . La corona me encanta el tamaño y todo . El ramo me gusta , no me gustan los ramos grandes