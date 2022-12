Tom Brusse y Leticia Sabater, ¿noviazgo a la vista?

Tom Brusse y Leticia Sabater son algo más que amigos. El exconcursante de La isla de las tentaciones ha confirmado su romance con uno de los personajes más carismáticos de la televisión. El empresario francés, tras varios meses desaparecido, ha reaparecido en la pequeña pantalla para desvelar su affaire con Leticia Sabater. Una noticia insólita que ha sorprendido a muchos.

El ex de Melyssa Pinto ha confesado a Socialité que entre ambos existe mucha química. Varios testigos han anunciado que ambos estaban muy acaramelados y en actitud muy cariñosa en una fiesta. “Estaban desatados tipo Jorge Pérez y Alba Carrillo. Hacían lo mismo. Durante la fiesta no se despegaron. Yo los vi tocándose todo con la excusa de que estaban bailando”, aseguraba uno de los testigos presenciales. Otra de las personas que presenció los hechos habló de calentón. “Fíjate el calentón que llevarían que la gente que estaba alrededor hasta estaba incómoda al ver esa escena”, revela.

El exconcursante de La isla de las tentaciones, La casa fuerte y Supervivientes entró en directo en el programa para ofrecer su versión de lo sucedido en la fiesta. “Con Leticia Sabater la verdad es que hay mucha química. Leticia y yo nos hemos besado unas cuantas veces”. El empresario quiso aclarar que la tensión sexual entre ambos quedó sin resolver. “No, no se resolvió porque me tuve que ir. De momento, no se ha resuelto, pero pienso que se va a resolver porque ella quiere, y bueno, yo también", afirma.

Pese a la atracción sexual existente entre ambos, Tom asegura que no se ve en una relación seria con Leticia Sabater. “Cuando estoy con Leticia hay una cosa que no me ha pasado con ninguna de las mujeres. Ella me mira de una manera pa’ arriba y pa’ abajo. No sé, es muy intenso cómo me mira. No sé, como que me quiere comer. No me veo en una relación seria. Pero una relación de una noche… Ya veremos”, explica el francés.