Alexandra, la más noble de los Grimaldi

A pesar de su separación física (que no divorcio oficial), Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover tienen algo que les unirá para toda la vida. Se trata de su hija, la princesa Alexandra de Hannover, que este año ha cumplido 20 años. La pequeña de la princesa Carolina atesora más títulos nobiliarios que todos los Grimaldi juntos por parte de su aristocrático padre, Ernesto Augusto V de Hannover.

Aunque la joven no se parece mucho físicamente a sus hermanos Casiraghi (Andrea, Carlota y Pierre), ha sido criada por su madre en el Principado y está más cercana a su familia materna que a la paterna, del que tiene dos medio-hermanos mayores, Ernesto y Christian. Un ejemplo de ello es que el año pasado se bautizó y convirtió en miembro de la Iglesia Católica, fe que se profesa en el Principado, y no la luterana, heredada de su progenitor. Esto significa que es excluida automáticamente de la línea sucesoria al trono británico. Sin embargo, no supone que pierda el tratamiento de princesa y de Alteza Real, lo que la sitúan, en este sentido, por encima de sus hermanos Casiraghi. Si su madre se divorciara, sí los perdería.

La única hija de Ernesto de Hannover y Carolina de Mónaco se ha convertido tímidamente en uno de los miembros más queridos de la saga. Alexandra Charlotte Ulrike Maryam Virginia de Hannover y Cumberland Grimaldi (1999, Vöcklabruck, Austria), que cumplió 20 años el pasado mes de julio, es conocida por sus dotes de líder, a la vez que por su dulzura y carácter familiar, y también por una cierta testarudez.

Su propia madre ha comentado en alguna ocasión que Alexandra le recuerda mucho a su tía Federica, reina de Grecia, la fallecida madre de la Reina Emérita Sofía, y tía abuela de la joven Alexandra (Federica es hermana del padre de Ernesto de Hannover). Una similitud que ve tanto en la personalidad de ambas, alegre y familiar, como en su físico, algo más discreto que el de sus hermanas y cuñadas, pero que nunca las hizo sentirse menos.

A Alexandra se la conoció públicamente en aquellas primeras apariciones donde se la veía como una niña traviesa, simpática y curiosa, que crecía al margen de los escándalos paternos. Cuando el matrimonio de sus padres se rompió en 2008 y se instaló con su madre en Clos Saint Pierre cerca de sus parientes, pronto se convirtió en la Grimaldi más natural y menos altiva. Inició muy buena relación con sus primas Camille Gottlieb y Pauline, hijas de Estefanía, que se mantiene hasta hoy en día. Pero sin duda, su gran aliada es su madre Carolina, a quien considera una gran amiga y protectora. Desde 2017 mantiene una relación con Ben-Sylvester Strautman, hijo de un multimillonario alemán al que conoció por formar parte del mismo círculo de amigos.

Una royal inusual, apodada con el nombre de 'princesa de hielo' por su afición al patinaje sobre hielo, que siempre es fuente de alegría para sus amigos y conocidos gracias a su espontaneidad. En la despedida de soltero de su hermano Andrea apareció disfrazada de vaca.