Mariah Carey declara abierta la temporada navideña

Mariah Carey reventaba esta semana las redes sociales publicando un vídeo en el que destroza las calabazas de Halloween con un bate de béisbol para dar la bienvenida a la Navidad con su famoso y millonario villancico All I Want For Christmas Is You.

"¡Es hora de aplastar esas calabazas y tratarlas como a un pastel, porque todavía tenemos que pasar Acción de Gracias!", compartió la cantante con sus más de 10,2 millones de seguidores en Instagram. Dicho vídeo de Carey proclamando el inicio de la Navidad se convirtió enseguida en trending topic mundial y generó millones de visualizaciones.

No en vano en los últimos 27 años Carey se ha embolsado 60 millones de dólares (casi 52 millones de euros) por los derechos que genera el All I Want For Christmas Is You, el villancico pop más escuchado de todos los tiempos.

La Navidad se ha convertido en una de las etapas más bonitas y, por qué no decirlo, lucrativas de la diva del pop. Es la época en la que factura más dinero por este tema publicado en 1994.

La cantante lleva más de dos décadas siendo la banda sonora de la Nochebuena, no sólo con la versión original de la canción sino también a través de las muchas versiones que se han hecho del mismo. Desde Justin Bieber hasta Fifth Harmony, Ariana Grande y Mario Vaquerizo, muchos se han atrevido con él.

Los 60 millones de dólares (52 de euros) que le ha reportado este tema es un dato aportado por The Economist, que estableció esta cifra en 2019. Esto significa que Carey se embolsa unos 2,5 millones de euros al año solo por esta canción. No obstante, cabe tener en cuenta que solo recogen lo que la cantante ha ganado en conceptos de streaming y royalities. La cifra no incluiría las habituales actuaciones de Carey o la participación en otros shows, que sin duda incrementarían la cantidad de dinero que ingresa.

Según confesó la propia Mariah Carey, el tema All I Want For Christmas is You fue escrito en apenas 15 minutos. Sin embargo, se ha convertido en uno de los más rentables de la historia de la música.Además, suma récords Guiness por doquier: el mejor villancico interpretado por una voz femenina; la canción de una artista femenina más escuchada en Spotify en 24 horas; el duodécimo single más vendido de todos los tiempos, y la canción navideña que más tiempo ha estado en la lista de éxitos de Reino Unido.

Un bar de Texas ha prohibido escucharlo hasta el 1 de diciembre

Esto no quita que algunos estén hasta el pelo de escucharlo. Sin ir más lejos, un bar de Texas colgó un cartel advirtiendo a los clientes que está prohibido escucharlo hasta diciembre y después, sólo una vez al día.