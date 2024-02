El calvario de Adara Molinero tras una intervención estética

Si hace poco Adara Molinero fue protagonista de la crónica social por anunciar su noviazgo con un conocido entrenador personal, ahora la reina de los realities vuelve a estar en el foco por una negligencia médica. Adara ha acudido a una clínica para quitarse las manchas que tenía en sus piernas tras el paso por Supervivientes y su sorpresa ha sido mayúscula. La ganadora de Gran Hermano Vip 7 ha salido de la clínica con quemaduras de segundo grado tras la intervención estética.

Adara ha relatado su calvario en las redes sociales mostrando imágenes de sus maltrechas piernas. “No había subido nada todavía porque he estado en shock. Ayer fui a que me quitaran las manchas de la piel de Supervivientes. Me hicieron tres tipos de láser sabiendo que mi piel era delicada. Como él es un dermatólogo pensé que era normal lo que me estaba haciendo. Al acabar los tres láser, me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto una plancha encima. Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío, cosa que me daba más dolor todavía”, ha explicado.

Desde la clínica le insistían en que todo iba bien, pero ella decidió ir a urgencias debido al malestar y el calor que desprendían sus piernas. La exconcursante de Supervivientes ha publicado una imagen de la cura en el centro de salud. “Aquí me están curando. Poniéndome gasas con crema. Me pusieron una vía y me tuvieron que poner medicación. Tuve que salir de la clínica sin pantalones, en braguitas, porque no me podía tocar nada las heridas. Me hicieron quemaduras de segundo grado, según el informe que me hicieron en urgencias”, ha aclarado sobre el parte médico.

Después de su paso por urgencias, la influencer ha compartido una imagen en su domicilio en la que aparece tumbada y con las piernas vendadas. “No sabéis la noche que ha pesado. Estoy a base de enantyums. Me han tenido que vendar todas las piernas y tengo que volver dos días más al hospital para que me sigan haciendo curas. ¿Cómo es posible que un dermatólogo te haga esto?”, se ha preguntado.

Adara está completamente destrozada porque siente que le han destrozado la piel y las secuelas pueden ser importantes. Por ello, ha asegurado que tomará medidas legales contra la clínica por lo que considera una negligencia médica. “Me han destrozado toda la piel. Me dicen que se me va a quedar llena de marcas. Os juro que no puedo creerlo. No sabéis lo que he llorado”, ha declarado. Por último, uno de sus seguidores le ha recomendado que lleve a cabo medidas legales contra la clínica. La televisiva ha asegurado que “está en ello”, por lo que tendremos más noticias de este terrible episodio.