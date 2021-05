Cayetano Martínez de Irujo finalmente no podrá estar presente este fin de semana en la boda de su sobrino, Carlos Fitz-James Stuart, con Belén Corsini. Su hermano Carlos, actual duque de Alba, lo anunció este martes a su salida de la madrileña Clínica La Luz, tras hacer una visita a su hermano con la que no deja lugar a dudas de que la relación entre ellos se mantiene cordial tras el enfrentamiento que mantuvieron en el pasado.

Muy animado a su llegada y bromeando con su dificultad para salir del coche asegurando que está "gordo", el duque de Alba entró al hospital con muchas ganas de ver cómo se encuentra su hermano después de ser operado de urgencia debido a la undécima obstrucción intestinal que sufre.

Una hora después, Carlos abandonó la clínica y, con la educación y la amabilidad que le caracteriza, contó cómo se encuentra el jinete: "El pobre está muy cansado y le duele. Tenía una cornada ahí importante y bueno, está deseando salir. Ha sido un tema intestinal y yo creo que ya está bien".

Sin embargo, a pesar de que Cayetano se encuentra mucho mejor, el duque de Alba confirmó el peor de los presagios: su hermano se convertirá en uno de los grandes ausentes en el enlace del año. "Por lo menos dos o tres días tiene que estar, así que no estará en la boda", desveló, confirmando que, después de hablar y sellar la paz a finales de 2020, a estas alturas no han vuelto has rencillas entre ambos hermanos. "Yo me llevo bien con todo el mundo", comentó Carlos al ser preguntado por los periodistas allí congregados.