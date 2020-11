Fani y Christofer han roto

Fani Carbajo y Christofer Guzmán ya no están juntos. La ex concursante de La isla de las tentaciones y Supervivientes lo ha confirmado tras ser preguntada por los medios en la presentación del musical Resistiré, donde anunció además que ambos ya hacen su vida por separado. " Nos hemos separado. La situación es que él se fue de casa, me ha dado mi tiempo. Nos seguimos viendo, seguimos teniendo trato por el tema del peque porque son muchos años", ha manifestado Fani.

La pareja más polémica de La isla de las tentaciones salieron reforzados del reality: planeaban casarse y tener un bebé, pero no han podido superar su última crisis. "Mi relación ahora mismo con Christofer está rota. No estamos juntos. No estamos en nuestro mejor momento", explicó.

Además, la madrileña acudió a su canal de Mtmad, la plataforma de vídeos de Mediaset, para contar más detalles sobre su ruptura. "Los dos lo hemos pasado mal. No hemos terminado a malas. Yo siempre me he sentido muy mal, pero no siento ese amor que él siente hacia mí", avanza en su última publicación. "A día de hoy lo tengo claro, lo único que siento por él es una amistad enorme, le quiero muchísimo. Siempre voy a estar para protegerle, no quiero que sufra ni que le hagan daño", añade en el clip, visiblemente apenada.

Después de ocho años de relación, el hijo de la influencer y Christofer crearon un bonito vínculo. "Sigue siendo el padre de mi hijo y lo va a ser siempre. Voy a seguir quedando con él y viéndole. Nada de lo que hemos vivido ha sido un montaje, siempre he callado bocas", valora Fani, ya con lágrimas en los ojos.

"Aunque no me case no quiere decir que tenga que tirar los anillos que un día significaron tanto. Siempre los voy a llevar", zanja Fani, que, a pesar de todo, tiene la vista puesta en una "nueva ilusión": va a abrir su propio centro de estética.