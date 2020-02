La estrategia de Fani en 'Supervivientes': dar pena

Si hubo una de las parejas que nos enganchó en La isla de las tentaciones fue la formada por Estefanía y Christofer. Después de que ella empezara a sentir algo por Rubén durante el concurso y él rompiera con ella en la última hoguera, la relación dio tal vuelco que ahora están prometidos y planean casarse en verano. Un giro que nadie se esperaba y que los propios protagonistas han tenido que explicar en varias ocasiones: dieron una segunda oportunidad al amor. Y ahora Fani, que concursa en Supervivientes, está esforzándose cada vez más para enamorar de nuevo a su chico.

La situación de su relación también ha sido motivo de curiosidad de los compañeros de Fani en Honduras y el primero que le ha preguntado sobre cómo está su relación ha sido Hugo Sierra, quien entiende muy bien lo que ha sufrido Christofer ya que tuvo una experiencia similar con su ex mujer, Adara. Así, le ha preguntado en qué punto está su relación y cómo han podido superar la infidelidad. Fani no ha tenido pelos en la lengua para contestarle y contarle su vida.

En cuanto a Rubén, Fani ha destacado que, "desde que terminó el reallity hasta el día de hoy, solo le vi el día del debate y ya. Es que no quiero, no me aporta nada en mi vida". Desde el plató el propio ex de La isla de las tentaciones confirmaba que no se habían visto desde el momento en el que él decidió irse solo, aunque rompió una lanza a favor de Fani asegurando que se la había menospreciado todo este tiempo "y no se lo merece".

"Lo primero que hice en cuanto me dieron el móvil fue llamar a Chris y darme cuenta de la cagada monumental que había hecho", añadió Estefanía en su charla con Hugo, remarcando que su relación con su novio está ahora en el momento más dulce. "Estamos mejor que nunca tío", aseguró, y es que fue precisamente Christofer quien la animó a ir a Supervivientes para demostrar cómo es realmente.