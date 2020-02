El ex marido de Belén Esteban es hallado muerto en extrañas circunstancias

Fran Álvarez, el primer marido de Belén Esteban, ha sido encontrado sin vida en la cama de su domicilio de Madrid. Sus compañeros del bar donde trabajaba son los que han encontrado el cuerpo, tras personarse en su vivienda debido a que llevaba dos días sin ir por allí. El periodista Aurelio Manzano, amigo de Fran, ha sido el encargado de confirmar la triste noticia en el programa Viva la vida de Telecinco. Con la voz entrecortada, el comunicador explicaba que la familia del ex de Esteban, de 43 años de edad, se encuentra completamente destrozada.

"Hace unas horas se lo encontraron sin vida en su casa", ha contado Manzano, "Él tenía que ir a trabajar hoy y no fue y mandaron a una de las empleadas del bar y, cuando han abierto la puerta, se lo han encontrado sin vida encima de la cama", comenzaba relatando Aurelio. "Yo he estado con su padre, con Amaro, os podéis imaginar que estaba absolutamente destrozado, y supongo que en las próximas horas se llevarán el cuerpo al anatómico para que hagan todos los exámenes y las pruebas para averiguar las causas de la muerte. Fran estaba cumpliendo un proceso de desintoxicación. Hace unos días, el miércoles pasado, iba a ir a Burgos para volver a entrar", terminaba de explicar el periodista.

Fran Álvarez deja un hijo que tuvo de una relación anterior. El camarero saltó a la fama a raíz de su relación con Belén Esteban. Tras unos años de noviazgo, la pareja decidió darse el 'sí, quiero' en 2008 en una boda que celebraron por todo lo alto. Una felicidad que pronto se truncó y que les llevó a tener una serie de idas y venidas que terminaron en su separación definitiva en 2013. Su relación desde entonces fue complicada, llegando a verse las caras en los tribunales. Allí, Belén había denunciado a un amigo de su ex por intentar comercializar con unas grabaciones privadas de la pareja.

Fran guardó silencio durante años frente a los periodistas, manteniendo un perfil bajo en los medios que sólo rompió tras su ruptura con la 'princesa del pueblo' y por motivos económicos. Tímido ante las cámaras, el ex de Belén Esteban decidió dar un paso al frente en la revista Lecturas cuando la colaboradora de Sálvame anunció su boda. "No le voy a dar la nulidad a Belén. Aquella boda existió para lo bueno y lo malo, y no hay por qué borrarla", explicaba a la publicación. Además, le recriminó a su ex que se casó con él por despecho. "Estaba obsesionada con Jesulín (de Ubrique)", sostuvo. También Fran, quien no logró rehacer su vida sentimental (lo que sí consiguió Esteban), confesó que se encontraba en proceso de rehabilitación de sus adicciones (al alcohol y "otras sustancias", especificó) y que había vivido un 2019 muy complicado por el ictus que sufrió su madre. Las últimas imágenes que se publicaron de Fran son de septiembre del año pasado, cuando saltó a los programas de corazón el tema de la nulidad eclesiástica.