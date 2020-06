El hijo de Carlos Baute le reclama una pensión para poder comer

Carlos Baute vuelve a estar en el foco mediático. Su hijo José Daniel Arellán, fruto de una relación del cantante venezolano cuando tenía 15 años, le reclama una pensión económica de 1.400 euros porque sostiene que no tiene dinero para vivir. El joven, de 31 años, fue reconocido judicialmente como hijo de Baute pero nunca ha mantenido ningún tipo de relación con su padre biológico.

Según su abogado, Fernando Osuna, "el juez requiere al cantante Carlos Baute por diez días para que se defienda en el juicio de alimentos promovido por su hijo. José Daniel Baute, su hijo, reside en la localidad jienense de Baeza y está muy mal económicamente". Y continúa: "Esta demanda es distinta a los daños morales en su día pedidos. La demanda se basa en abuso de derecho por parte de su padre. La pensión de alimentos es una obligación de los padres", comenta el letrado que lleva su caso de filiación.

Aunque José Daniel es mayor de edad, su letrado le defiende con el siguiente argumento: "Es deber de los progenitores ayudar económicamente a sus hijos, aunque lleguen a la mayoría de edad. Esta obligación subsiste en tanto no alcancen los hijos la posibilidad de proveer por sí mismos sus necesidades". Así, entienden que Carlos Baute incurre en una falta: "Se produce un claro abuso de derecho respecto del progenitor demandado que, siendo conocedor de que tiene un hijo declarado mediante sentencia desde el año 2013, no ha querido atenderlo en ningún momento ni afectuosamente ni ha querido tampoco conocer y/o hacerse cargo de sus posibles necesidades vitales. Actualmente don José Daniel Baute Arellán no dispone de los medios económicos suficientes para subsistir de manera digna, produciéndole una situación de necesidad".

El cantante, por su parte, se muestra ajeno a la situación de su hijo mayor, al que engendró fruto de un romance fugaz cuando sólo tenía 15 años, y continúa con su día a día como si nada. Su mujer, Astrid Klissans, y sus tres hijos, Markuss, Lienne y Álisse, se han convertido en su gran apoyo y en ellos se encuentra completamente volcado. Precisamente con ellos se les ha visto pasear hace unos días por las inmediaciones de su casa aprovechando la desescalada.