Michael Jackson y el destino de su descendencia

El último 25 de junio, jueves, se cumplieron once años de la muerte de Michael Jackson, aunque su legado sigue vivo a través de sus hijos, quienes tras su desaparición han intentado llevar una vida lo más normal posible a cargo de su abuela, Katherine Jackson, que en la actualidad tiene 90 años. Tres hijos, dos niños y una chica, Prince Michael I, Paris y Prince Michael II , que luchan por buscar su sitio en la vida pese a que la sombra de su padre es demasiado alargada y la polémica, inevitablemente, les persigue.

Los dos chicos llevan una vida más anónima que ella, quien parece querer seguir los pasos de su progenitor en el mundo del espectáculo. Ella lleva el nombre de su padre y el de su abuela. Paris Michael Katherine Jackson nació el 3 de abril de 1998 y es la hija mediana del 'Rey del pop'. Cuando Michael murió, ella tenía 11 años y quedó devastada: durante el funeral apareció llorando en los brazos de su tía Janet y buscando consuelo entre sus familiares. Sus ojos clarísimos habían sido vistos pocas veces, ya que Michael solía disfrazar a sus hijos para evitar la mirada pública. Ropas extrañas y máscaras venecianas llegaron a ser sus atuendos cuando salían con este extraño padre que, de todos modos, ellos adoraban.

Jackson y la enfermera Deborah Rowe fueron padres dos veces mientras estuvieron casados entre 1996 y 1999. Ella se encargó de aclarar: "Me fecundaron. De la misma manera que yo fecundo a mis yeguas para reproducirse. Fue muy técnico. Yo era su pura sangre". Sin pelos en la lengua, la mujer soltó todo al diario británico The Sun en 2019, después de que se estrenara el documental Leaving Neverland. En esta producción, además, dos hombres describen cómo el cantante abusó sexualmente de ellos cuando eran niños, datos que ponen en jaque una vez más la figura del artista.

Michael y Debbie se conocieron en la clínica dermatológica donde ella trabajaba, y se hicieron amigos. Él estuvo casado durante un tiempo con Lisa Marie Presley, la hija de Elvis, pero el matrimonio no resultó muy bien. Fue al poco tiempo de divorciarse que Jackson decidió proponerle matrimonio a Rowe con un fin muy claro y conciso. "Michael estaba divorciado, solo, y quería tener hijos. Fui yo quien le dijo: 'Tendré tus bebés'", contó ella el año pasado. Más allá de lo práctico del asunto y aunque nunca cumplió la función de una madre, Rowe pidió seguir viendo a los chicos y llegó a un acuerdo con su ex suegra para poder visitarlos.

Para tener a su tercer hijo, Prince Michael II, el músico recurrió a un vientre de alquiler, pero no se reveló la identidad del donante de esperma. Se especula con que esta vez sí podría ser suyo, aunque no hay certeza. El pequeño que al nacer apodaron Blanket (manta, en inglés) fue famoso a los pocos días de vida: era el bebé que puso colgando de la baranda del balcón de un hotel parisino cuando Michael se asomó para saludar a sus fans, y lo sacó a él también con un trapo blanco tapándole la carita. Con Michael en vida, esta imagen extrema, al igual que la de los mayores con caretas, era lo que circulaba en los medios sobre sus descendientes. Pero cuando murió se empezaron a ver cada vez más imágenes de los chicos. Y en esta etapa de su vida, ya no se ocultaron.

El primogénito Jackson, Prince I, tiene 22 años, y se graduó en la Universidad Loyola de Marymount en Administración de Empresas. Trabaja en su propia productora. Instalado en su mansión en Encino, California, Prince disfruta de los lujos heredados, y ha declarado en varias ocasiones que sus grandes sostenes son su abuela Katherine y su prima Frances. Cuando le preguntan por su madre biológica, el muchacho se muestra muy amable y reconoce que siempre fue más una amiga que otra cosa.

El más pequeño del grupo, Prince Michael II, quien cambió su apodo por Bigi (antes era Blanket), es quien tiene el perfil más bajo de los tres. Con 18 años terminó sus estudios, se compró una casa enorme en el residencial barrio de Calabasas, en California, y no tiene problemas en fotografiarse con sus hermanos y luego subir las imágenes a las redes sociales. Aunque evita ser el centro de atención, participó el año pasado en un programa de YouTube sobre Los Vengadores, aunque no continuó con el proyecto. Es probable que su aventura en el balcón haya sido suficiente para él.

Paris, la chica, es la que más ha dado que hablar. Su belleza le ha hecho cerrar contratos millonarios con marcas que se pelean por tenerla como modelo, y también ha hecho alguna incursión en el mundo de la interpretación. Pese a su presente feliz, la joven tuvo que atravesar momentos de mucha angustia en el pasado cuando fue víctima de bullying en el colegio. Trascendió en la prensa que incluso llegó a querer quitarse la vida. En sus redes, ella misma admitió que acudía a reuniones de alcohólicos anónimos para luchar contra su adicción. Esta semana, el aniversario por la muerte de su padre será vivido de otra manera por Paris, ya que acaba de lanzar un disco con cinco canciones con su grupo musical, The Soundflowers.

Las especulaciones sobre Michael Jackson parecen no acabarse, y alrededor suyo se siguen tejiendo intrigas. ¿Existe un cuarto hijo? Paris lo saluda en redes y se fotografía con él llamándolo "hermano", pero nadie puede asegura que Omer Bhatti sea efectivamente hijo del 'Rey del pop'. La madre de Bhatti trabajaba como niñera y su padre como chófer en Neverland, el rancho del cantante. Omer viajaba con Michael y era protegido como uno más de sus niños, pero nunca quedó clara la relación. En la actualidad, Omer es rapero y bailarín, vive en Europa, y suele reunirse con los hermanos Jackson como si fuera uno más del clan.