El primer hotel para superhéroes

Disneyland París contará con el primer hotel dedicado al universo de los superhéroes Marvel. El Disney's Hotel New York - The Art of Marvel, cuyas obras ya están en marcha, está inspirado en una galería de arte de New York como "homenaje a la famosa ciudad que es el hogar de muchos de los superhéroes". Abrirá sus puertas el próximo verano, pero el periodo de reservas ya se encuentra abierto.

Con un característico estilo art deco, el hotel también contará con la "mayor colección de obras de arte de Marvel en el mundo". Disneyland Paris está realizando una importante ampliación para la que, entre otros, colabora con más de 50 artistas de Marvel Comics y Marvel Studios, de distintos países, para reunir más de 300 piezas de arte, que se incluirán en "modernas habitaciones totalmente rediseñadas".

Portadas de cómics, posters, ilustraciones de películas y hasta bocetos originales "nunca vistos antes", entre otros elementos, que servirán para adentrarse en el mundo de los icónicos héroes. "La idea del hotel es prolongar la experiencia inmersiva más allá de los parques", afirmó el vicepresidente de marketing y ventas de Disneyland Paris, Javier Moreno, en la presentación del proyecto en septiembre pasado, quien añadió que el parque francés "será el primero de los recintos de Disney en contar con un hotel dedicado exclusivamente a los superhéroes de Marvel".

El hotel tendrá 500 habitaciones, e incluirá suites dedicadas a los fans de Los Vengadores y Spider-Man. Además, habrá diferentes restaurantes y bares que mostrarán una variedad de platos de la gastronomía asiática e italiana, y otros productos frescos y orgánicos como vinos bio o cervezas artesanas. Todo ello, acompañado de una atmósfera inspirada en la urbe neoyorkina y en el universo de los superhéroes.

La ampliación del complejo turístico permitirá la creación de una nueva zona tematizada dedicada a los superhéroes de Marvel que se llamará Avengers Campus. Esta nueva área, que se pondrá en marcha en los próximos años, contará con la primera atracción que Disney dedica al personaje de Spider-Man. La nueva apuesta del parque temático francés también se desarrollará en los parques Disney de California y Hong Kong.