El incierto futuro de la reina Sofía

En medio del escándalo de las finanzas del rey emérito, y a la espera de la decisión que tome su hijo Felipe VI, la reina Sofía emergió la semana pasada de su discreto segundo plano para presidir una reunión de trabajo de su fundación. Era la segunda ocasión, en poco más de un mes, en la que la madre del monarca acudía a la sede de la institución para participar en la toma de decisiones sobre las actuaciones para paliar la crisis provocada por Covid-19.

Retrasa vacaciones en Mallorca

Según varios medios, la madre del rey habría retrasado sus vacaciones en Mallorca para retomar su agenda en medio de la tormenta mediática y social que se cierne desde hace semanas sobre la corona española. La regente emérita, al igual que el pasado 3 de junio, se dejó fotografiar junto al resto de miembros del comité ejecutivo, esta vez de riguroso luto, cumpliendo la distancia de seguridad y con mascarilla.

Desde 2019 vuelce a lucir el anillo de compromiso que le regaló su esposo hace casi 60 años, una pieza de oro con dos rubíes redondos y un diamante baguette, que sí lució el pasado mes de junio en el reencuentro del patronato. Un gesto discreto, fiel a su estilo, con el que podría lanzar un mensaje de apoyo a su marido en estos delicados momentos.

La madre de Felipe VI acudió a la última reunión de riguroso luto

La Casa Real española se encuentra en el punto de mora de la prensa nacional e internacional, tras la investigación iniciada por la fiscalía suiza por un posible delito de blanqueo de dinero, tras descubrirse que contaba con una sociedad offshore (Fundación Lucum).

Asimismo, la misma autoridad judicial destapó la presunta donación de 65 millones de euros a Corinna Larsen, la antigua amiga del hijo de Juan de Bordón, y que procedería de una donación de 100 millones de la casa real saudí por la construcción del AVE. A finales de esta semana, se ha sabido que el ex monarca habría reclamado a la empresaria alemana esa cantidad después de su abdicación.

Javier Ayuso: "Es una familia española desestructurada y ellos decidieron, creo que por responsabilidad, que no podían divorciarse"

La relación especial del padre de sus hijos con la ex mujer del aristócrata Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn podría haber sido la gota que colmó la paciencia de la ex reina, acostumbrada a las amistades femeninas de Juan Carlos durante décadas. Eran muchos los rumores sobre vidas separadas, confirmados recientemente por Javier Ayuso, jefe de Comunicación de la Casa Real entre 2012 y 2014. “Es una familia española desestructurada y ellos decidieron, creo que por responsabilidad, que no podían divorciarse”, señaló el periodista en XRey, una serie de podcasts dedicados al rey emérito.

En el mismo audio, titulado El pecado, Ayuso relata el accidente en Botsuana y la posterior disculpa a la salida del hospital cuando fue operado: “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”, una frase con la que cayó en picado la buena imagen del ex soberano.

Pese al mal momento que atraviesa la institución, la esposa de Juan Carlos I goza de la empatía de la opinión pública y trata de mantenerse alejada del ruido suscitado por las acusaciones de corrupción que rodean a su marido. Preocupada por la familia, sobre todo por el futuro de Felipe y sus nietas, Sofía reaparece para infundir calma, aunque las medidas que barajan su hijo y Moncloa podrían afectar a su futuro inmediato. Según ha trascendido, su hijo podría barajar varias opciones como retirarle el tratamiento real o su salida de la Zarzuela, decisiones que, ahora mismo, se desconoce si tendrán algún tipo de repercusión en la abuela de la princesa de Asturias.