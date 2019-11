La infanta Pilar reaparece para una cita solidaria

Pilar de Borbón ha presentado un año más el rastrillo benéfico de Nuevo Futuro, ONG de la que es presidenta de honor, demostrando que a sus 83 años sigue al pie del cañón recaudando fondos para los niños y jóvenes más vulnerables. La infanta Pilar aparecía recuperada y con muy buen humor, después de que tuviese que ser ingresada en un hospital de Mallorca a finales de verano y operada de un cáncer de colon en mayo por el que sigue recibiendo un tratamiento de quimioterapia.

"Aquí estoy, sigo viva y voy a estar al pie del cañón ayudando en todo lo que pueda", declaró la tía de Felipe VI a los medios de comunicación. Doña Pilar acudió a la cita acompañada de Cósima Rámirez, la hija de Ágatha Ruiz de la Prada y colaboradora habitual del Rastrillo. Contenta, la infanta lucía un look muy otoñal, acompañado de un sombrero de aires cowboy. Doña Pilar cree que una buena actitud es clave para superar estos momentos complicados que le han tocado vivir.

"Me encuentro días bien y días peor", contaba la hermana del rey Juan Carlos en la rueda de prensa. Pero el humor que la caracteriza sigue muy presente en ella: "He perdido kilos, que ha sido una suerte porque me sobraban un montón". El rastrillo benéfico abrirá sus puertas el próximo sábado en el Pabellón de Cristal de la madrileña Casa de Campo y este año celebra su 51 aniversario.