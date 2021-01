Isaac, 'el Lobo' que va a la caza en 'La isla de las tentaciones'

Sin duda, el tentador Isaac Torres y Marina García han acaparado la atención en el arranque de La isla de las tentaciones 3 por su conexión instantánea y por la filtración de un vídeo de contenido sexual de ambos. Aunque el novio de la concursante del reality de Telecinco, Jesús, parecía tener plena confianza en su pareja, está por ver qué ocurre el jueves cuando se entere del episodio subido de tono que se hizo viral y luego fue retirado de las redes por contener sexo oral explícito.

Desde el primer momento, Isaac, apodado el Lobo para más señas, destacó por ir a por todas con una Marina que se las veía y deseaba para contenerse. Isaac tiene 25 años y vive en Barcelona. "Todo el mundo me conoce como 'el Lobo' y quiero encontrar, por fin, a mi Caperucita", cuenta en su presentación este influencer de profesión. En su cuenta de Instagram tiene nada más y nada menos que 377.000 seguidores.

Ha participado en programas como MTV SuperShore 3 y Resistire MegaTV. En todos los realities en los que ha participado ha logrado seducir a alguna de sus compañeras. En 2017, Isaac se convirtió en uno de los participantes que más juego dieron en la tercera temporada de Super Shore, de la cadena MTV. El joven compartió aventura con Ferre, Elettra Lamborghini, Luis Caballero 'Potro' o Karime, entre otros muchos. En la primera noche incluso se enrolló y tuvo sexo con Adela Hernández, algo que sorprendió a sus propios compañeros. "Me pareció frío. Me gustó, pero no", llegó a confesar ella a la mañana siguiente. "No fue todo lo romántico que tendría que serlo para mi gusto".

Isaac, de hecho, protagonizó una de las escenas más tórridas que se recuerdan de aquella edición. No tuvo ningún reparo en desnudarse completamente delante de las cámaras y de morderle los pezones en la ducha a su compañera Adela. Tiempo después la propia Elettra Lamborghini cayó en sus redes. "Es imposible que yo me enamore en un mes", llegó a confesar el joven, refiriéndose en que podía tener sexo con ella, pero nada más.

Dos años después, Isaac volvió a participar en otro formato de telerrealidad, pero en este caso en Chile. El catalán fue uno de los participantes de Resistiré, el formato en el que también entró la siempre polémica Aida Nízar. Allí mantuvo un romance con la uruguaya Laura Prieto, después de haberse distanciado de Keyla Caputo, con la que también tonteó durante varios días.

Currículum, desde luego, tiene para no aburrir en La isla de las tentaciones 3.