¿Por qué lleva Concha Velasco varios años en una residencia?

Concha Velasco arrastra graves problemas de salud en los últimos tiempos. La actriz vive en una residencia de Madrid donde recibe todos los cuidados y la atención que precisa. Tras retirarse hace unos años de los escenarios ha llegado a estar varias veces ingresada. Su familia ha aportado con cuentagotas los datos sobre su estado de salud, así que cualquier opinión con peso sobre el tema es bien recibida.

En esa tesitura se sitúa José Manuel Parada. El televisivo ha estado en el programa Fiesta de Telecinco y ha contado detalles del estado de salud de la intérprete. El presentador, amigo de Concha Velasco, ha aclarado que esperó un tiempo prudencial para visitarla por respeto. Finalmente, por petición expresa de su hijo, cogió cita para verla. “Yo no había ido a verla porque me daba apuro, pero me lo dijo su hijo cuando un día me vio por televisión. Me citó para este sábado (7 de octubre)”, que se desplazó hasta la residencia de ancianos situada en Las Rozas.

José Manuel Parada ha desvelado que Concha mantiene una memoria mejor que la suya. “Me estaba esperando en la cafetería y estaba encantadora. ¡No sabes qué memoria tiene! Se acuerda de cosas que ni me acordaba. La cabeza la tiene estupenda”, ha comentado en el programa presentado por Emma García.

El presentador considera que la artista está en las mejores manos y en una habitación muy acogedora. “Es preciosa. Ella saludaba a todo el mundo. Hasta fuimos a la capilla y rezamos un poquito. Su habitación es preciosa, tiene plantas y está llena de fotografías”, ha reseñado.