El padre de Malú, "en shock" por el embarazo de su hija

Alabó la decisión de su 'yerno' de dejar la política y le define como "un ser humano entrañable". Pepe de Lucía, padre de Malú, ha hablado del embarazo de su hija y del futuro padre, Albert Rivera, en el programa Sálvame, una noticia que le ha dejado "en shock" pero que también le ha "dado la vida", según sus propias palabras.

De momento ni Malú ni su pareja Rivera se han pronunciado sobre si habrá boda o no antes de la llegada del bebé, pero el hermano de Paco de Lucía, entre risas, ha comentado en el programa de Telecinco que "tiene que venir a pedirme la mano de mi niña o le doy un guantazo".

Ya en serio, Pepe ha contado cómo le ha contado su hija que está embarazada: "Estoy en shock porque estaba conduciendo y me dijo: 'papi llámame, papi llámame'. Me asusté, paré y le llamé", cuenta. "'Papi no te asustes, vas a ser abuelo papá, abuelo', me dijo. Qué alegría, me ha dado una alegría increíble, y aquí estoy, que después del shock viene lo que es la calma. Y ya en la calma es cuando me quedo desfasado. No sé lo que hacer y lo que decir, es una noticia que me ha dado vida. Mi única hija, a la que quiero y adoro con locura. Estoy deseando, cogerla y darle un bocadito en la barriga". Será, por tanto, su primer nieto, de manera que no extraña la felicidad que le embarga.