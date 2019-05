Sara Carbonero sorprendió el lunes por la noche anunciando en sus redes sociales que ha recibido al alta hospitalaria tras permanecer unos días ingresada en la Clínica Ruber de Madrid, donde fue operada de un tumor maligno en el ovario. La periodista compartió la buena noticia en su cuenta de Instagram junto a una imagen de un precioso ramo de flores y una taza: "Ya en casa y todo en orden. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño que he recibido estos días. Me encantaría responder una por una pero es imposible. Ahora toca ponerse fuerte y seguir. Gracias a todos de corazón".

No se esperaba esta feliz noticia ya que el equipo médico había anunciado que finalmente este lunes no iba a recibir el alta, ya que debía permanecer unos días más ingresada a fin de seguir en observación.

La mujer de Iker Casillas fue intervenida el pasado 21 de mayo, en el hospital Ruber Internacional de Madrid. Una operación que afortunadamente resultó un éxito. Fue la propia Sara la que contó lo que estaba viviendo en su cuenta oficial de Instagram: "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada".

También en las redes sociales se ha comprobado el gran apoyo que está recibiendo la presentadora en estos momentos tan complicados. "Lo mejor para ti bonita", escribií Maribel Verdú. Paula Echevarría le manda besos. "Mucha fuerza", le transmitió Vanesa Romero. Toñi Moreno le dedicó unas bonitas palabras: "Eres lo mejor del mundo". Y así muchos más comentarios de cariño de rostros tan conocidos como Marta Hazas, Máxim Huerta, Almudena Cid y Pitingo, entre otros.