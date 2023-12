Más de 400 pacientes en sólo un día en las Urgencias de un centro de salud de Jerez

Las urgencias extrahospitalarias en Jerez no consiguen estabilizarse. En la recta final del año se están produciendo auténticos colapsos en los centros de salud de la ciudad y el resultado es el enfado de los usuarios por las esperas y la sobrecarga de trabajo en el personal sanitario.

Poder conseguir una cita con un médico de cabecera en pocos días es prácticamente imposible, algunos ni tienen la agenda abierta, por lo que muchos ciudadanos optan por acudir a las Urgencias de los ambulatorios para ser atendidos. Desde el Sindicato Médico apuntan que el pasado 8 de diciembre se atendieron más de 400 pacientes sólo en el centro de salud de La Milagrosa.

"Esto no es una cosa de ahora, viene de mucho atrás porque la plantilla que hay no es suficiente para atender a la población", remarca Juan Benjumeda, del Sindicato. "Hay contratos por un mes y los médicos no ven en la Atención Primaria una estabilidad, por lo que al final es muy difícil mantener a la gente en los centros de salud. Y no sólo eso, sino que no poder ser atendidos en los centros de salud hace que también muchas personas acudan a las Urgencias del Hospital, sobrecargando también ese servicio", añade.

Desde el Sindicato Médico apuntan que "al menos faltan entre 1 y 2 médicos en las plantilla de cada centro de salud. En estos momentos, con bajas, vacaciones y otros asuntos, hay centros que en lugar de 10 médicos hay 5 o 6". En San Benito falta un cupo de pediatría por sustituir provocando una sobrecarga asistencial de pacientes pediátricos al resto de pediatras por el actual incremento de patología respiratoria en la población infantil. También hay alguna jubilación de médico de familia no cubierta como en Jerez Centro, "y en el resto de centros también hay gran sobrecarga asistencial por permisos reglamentarios que no son sustituidos".

Asimismo, los profesionales reclaman un refuerzo del 061, DCCU móvil y en los puntos fijos de Urgencias en la Atención Primaria con nuevas contrataciones, para que cubrir estos puestos "no sea ir a morir por el volumen de trabajo. Nadie quiere estas guardias porque es trabajar a destajo".

Problemas en la zona rural

Gibalbín lleva sin médico fijo desde hace unos 3 meses. El Sindicato Médico informa de que en este tiempo al principio "pasaron puntualmente dos médicos y desde hace un mes cada día va un médico desde La Granja o Guadalcacín".

Los usuarios de la zona rural "no deben sentirse como ciudadanos de segunda. Hay que incentivar asistir al Jerez rural".