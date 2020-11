El AMPA del Fernando Savater denuncia el "abandono e indiferencia" de la Junta

Padres y madres del IES Fernando Savater se han concentrado esta mañana en la avenida Juan Carlos I, cortando media hora la circulación entre las rotondas número 3 y 4 para reivindicar, una vez más, la incorporación a jornada completa de un PTIS (personal técnico de integración social) para atender a los alumnos de NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo). Es decir, una persona que ayude a llevar una vida lo más normal posible en el colegio a los alumnos que no pueden valerse del todo por sí mismos.

El Fernando Savater cuenta con siete alumnos con necesidades educativas especiales que necesitan ayuda y la situación ha empeorado este curso ya que desde el pasado 6 de octubre, el único PTIS contratado a jornada completa se tiene que desplazar al domicilio de otro alumno que no puede acudir a las clases de forma presencial, quedando por tanto desatendidos el resto de estudiantes con necesidades especiales.

De estos siete alumnos, tres acuden a diario al aula específica y los cuatro restantes son estudiantes de movilidad reducida y están asistiendo a clase sin el apoyo del PTIS, ya que el único contratado es un monitor a diez horas semanales (de las cinco que consta la jornada escolar, sólo hace dos) y que desempeña su labor en el aula específica.

Se trata de un problema grave que impide la integración de estos alumnos, por lo que esta mañana se han movilizado padres y madres y el AMPA del Fernando Savater con el apoyo de la FLAMPA, Ustea (Unión de Sindicatos de Trabajadoras y trabajadores en Andalucía), Ganemos y Adelante Jerez -Ángel Cardiel estuvo apoyando la reivindicación junto con José Ignacio García, diputado andaluz y miembro de Adelante Andalucía-, además de contar con el respaldo de la dirección del centro.

Mercedes Palomeque, presidenta del AMPA, explicaba en la concentración de esta mañana que "estamos aquí porque queremos denunciar el abandono e indiferencia de la administración en la educación de siete alumnos. Desde el año pasado estamos solicitando más horas de PTIS para la atención de nuestros alumnos pero no solo no nos han aumentado las horas sino que desde el pasado 6 de octubre han trasladado al único PTIS a jornada completa que tenía el centro al domicilio de un alumno que no puede acudir a clases presenciales, quedando un solo monitor dos horas al día para atender el aula específica. El resto de alumnos queda desatendido".

"Tras mandar varios escritos, aún no hemos recibido respuesta. Se nos ignora"

El asunto no es baladí: "Un simple cambio de clase, bajar al patio en horas de recreo, dar educación física o el simple hecho de ir al baño, para todo ello necesitan un monitor, por sí solos no pueden. Tras mandar varios escritos y pelear por nuestros hijos, aún no hemos recibido respuesta. A los padres les piden paciencia, después de más de un mes en esta situación se nos ignora. Por eso estamos hoy aquí. Nuestros políticos hablan de integración educativa en el aula, de normalización y de inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales pero nosotros no la vemos. Estos niños tienen derechos y por ellos vamos a luchar. No vamos a parar hasta conseguir un PTIS a jornada completa. Si esto no se hace realidad, seguiremos con las movilizaciones".

Imbroda, en la visita al Coloma, dijo que los niños con necesidades especiales son "una prioridad" Fran Lozano (Ustea) estuvo en la visita de Javier Imbroda, consejero de Educación de la Junta de Andalucía, al Coloma con motivo del Bachillerato Internacional y ya entonces le preguntó por el PTIS del Fernando Savater sin lograr una solución o respuesta concreta del consejero. Ese día, Imbroda discrepaba "en que los niños con necesidades especiales estén abandonados; desde esta Consejería se ha aportado más de un 23 % en recursos para nuestros alumnos con necesidades especiales, se han ampliado los 400 millones de euros para atender a todos nuestros alumnos más vulnerables. Nunca había habido tantos recursos materiales y humanos, los recursos y apoyo para nuestros alumnos más vulnerables nunca son suficientes, nunca lo son porque son necesidades que van surgiendo continuamente, y continuamente tenemos que estar dando respuestas. Pero partimos de una base: el aumento de los recursos que desde esta Consejería se han puesto a disposición de los centros educativos para esos alumnos. ¿Son suficientes? No. ¿Queremos aumentarlos? ¿Queremos seguir apostando por ellos? Sí. Mientras, vamos tratando de atenderlos en las mejores condiciones posibles entre todos, pero comparto que es y está siendo una prioridad para este consejero".

Fran Lozano, de Ustea, subrayaba que "estamos aquí pidiendo que nos concedan el PTIS, el profesional que ayuda al alumnado del instituto Fernando Savater, que se lleva pidiendo desde principios de curso porque no dan abasto: se atiende a un alumno en su domicilio y el resto de alumnado está sin atender para poder ir al recreo, alimentación, hacer sus necesidades... Se quedan sin recreo porque no hay nadie que les pueda acompañar. En diversas reuniones con la Delegación nos han dicho que se iba a cubrir sin que se haya producido. Toda la comunidad educativa nos vemos año tras año en esta misma circunstancia de no poder tener una atención y una educación de calidad, nos vemos abocados a este tipo de acciones para que de alguna forma entiendan que esto no se puede tolerar".

El representante del sindicato apuntó que "tenemos que seguir pidiendo que haya una atención de calidad y que las familias puedan estar tranquilas por la atención que se les da a sus hijos. No vamos a parar, que lo tengan claro. No vamos a parar hasta que atiendan al alumnado, seguiremos en la calle para que esto mejore". Pero por el momento, la sensación es que entre la Delegación Provincial y la Junta se están pasando la patata caliente, y mientras el Fernando Savater sigue desatendido...