La antigua ATJ reabre sus puertas con un torneo benéfico

The Racket Club Chapín-Jerez (antigua sede de ATJ Jerez) ha estrenado este sábado sus nuevas pistas de tenis y pádel con el II Torneo Benéfico Hogar San Juan. Esta competición, que espera reunir del 1 al 10 de noviembre a 200 jugadores de pádel y 50 de tenis, destinará sus beneficios a la Fundación Hogar San Juan, que trabaja para atender a personas sin hogar de Jerez.

Este torneo sirve de estreno para las nuevas pistas de The Racket Club Chapín-Jerez, que están compuestas por siete pistas de tenis que cumplen con la homologación que marca la Real Federación Española de Tenis (tres de tierra batida y cuatro de resinas ITF3) y otras siete de pádel (cinco de muro y dos de cristal, todas ellas con césped de doce milímetros similar al del World Pádel Tour WPT).

El torneo supone la reapertura de estas instalaciones, pero no de su inauguración porque las obras siguen su curso y no acabarán hasta junio de 2020, fecha en la que está prevista la inauguración oficial de las remodeladas instalaciones. De momento se pueden utilizar ya las pistas de tenis y pádel, pero no la sede social ni el restaurante.

La concesionaria de las instalaciones, Idema Grupo, a través de su filial Gesser, explica que estas instalaciones “están preparadas para albergar competiciones a todos los niveles, tanto provincial como regional, nacional e incluso internacional”.

The Racket Club Chapín-Jerez es el proyecto que “está transformando la antigua sede de la ATJ de Jerez en un espacio único deportivo y de ocio para la ciudad de Jerez”, que pretende “convertirse en referencia en el ámbito del deporte de raqueta”, señalan los nuevos gestores. Grupo Idema, el concesionario de estas instalaciones, está invirtiendo en torno a un millón de euros en la remodelación.

Sobre la polémica suscitada con el Club Deportivo Tenis y Pádel de Jerez, que denunció en su día el incremento de precios con el que se especulaba con la nueva concesionaria de esta instalación municipal, los nuevos gestores admiten que habrá un incremento de los precios pero que “ni mucho menos va a ser una barbaridad, no son desproporcionados”. Recuerdan que con anterioridad era el Ayuntamiento quien pagaba luz, agua y otros gastos de mantenimiento al ser una instalación municipal, pero que a partir de ahora esos gastos debe abonarlos la empresa concesionaria, de ahí el incremento de precios.

De hecho, desde este lunes ya se pueden alquilar pistas al precio de 14 euros la de pádel y 16 la de tenis, ambas por hora y media y con la opción de adquirir bonos que rebajan los precios. Si la pista de tenis es de tierra batida el precio se incrementa hasta alcanzar los 20 euros.

El Club Deportivo Tenis y Pádel de Jerez pagaba en la antigua ATJ 8 euros por el alquiler de una pista de pádel y 6 por la de tenis, precios establecidos para los socios, que pagaban unos 30 euros mensuales. Como de momento no hay opción de hacerse socio de The Racket Club Chapín-Jerez -hasta junio de 2020 no será posible porque las instalaciones siguen en obras-, los nuevos gestores de la instalación han establecido esos precios 14 euros para el alquiler de una pista de pádel y 16 para la de tenis.

Los miembros del Club Deportivo Tenis y Pádel Jerez solicitaron incluso una reunión con la alcaldesa Mamen Sánchez para que mediara y lograra que el incremento de precios no fuera desproporcionado, pero la reunión de momento no ha llegado a celebrarse.

Hasta que no conozcan el listado definitivo de precios, incluyendo la cuota de socios, los miembros del Club Deportivo Tenis y Pádel Jerez no tomarán una decisión sobre si siguen practicando sus deportes favoritos en esa instalación o se ‘mudan’ a otra de la ciudad, aunque de momento parece que el Torneo Montesierra lo van a disputar en estas remodeladas instalaciones.

Integrado en el Complejo Deportivo Chapín, The Racket Club Chapín-Jerez contará, además de con las 14 pistas de deporte de raqueta, con una Casa Club en la que se podrá disfrutar de salas de entrenamiento personal, multifuncional (pilates o yoga) y vestuarios, así como de un restaurante con capacidad para unos 150 comensales entre la zona interior y y la exterior.

Entre las actividades que van a llevarse a cabo en The Racket Club Chapín-Jerez, cuya intención es estar a pleno rendimiento en el verano de 2020, se encuentran ‘clinics’ promovidos por la Real Federación Andaluza de Tenis, torneos interclubs y de socios de tenis y pádel, una escuela de tenis de amplia trayectoria en competición de alto nivel y una escuela de pádel.

Idema Grupo, a través de su filial Gesser, es la concesionaria de este recinto deportivo por un total de 25 años. Se trata de una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo objeto social es la inserción laboral de personas con discapacidad y que está participada por Ilunion y por la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem), perteneciente a la Junta de Andalucía.