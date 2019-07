Adelante Jerez pone sus condiciones para desbloquear el pleno de organización

“Un Ayuntamiento como el de Jerez no se gobierna con sólo 10 concejales. Ni con 11. Esa es la principal conclusión que se extrae de la negativa de la corporación a aprobar la propuesta presentada por el Gobierno local del PSOE en el pleno de organización”. Es la conclusión que extrae Adelante Jerez, que dice que “la oposición mandó un mensaje nítido y nada tiene que ver con la subida salarial inicialmente pretendida por el PSOE. Salvo Ganemos -que ya se garantizó sus recursos con el acuerdo de investidura, haciendo que el coste por concejal del Grupo Mixto sea más del doble que el del resto de grupos-, la oposición coincide en que son insuficientes los medios de los que dispone para ejercer con garantías su trabajo en una ciudad como Jerez, existiendo un notable desequilibrio con los recursos de los que dispone el Gobierno”.

“No en vano -añade Adelante Jerez-, de los 17 concejales de la oposición sólo 4 perciben alguna cantidad económica del Ayuntamiento de Jerez, los portavoces de cada uno de los grupos, y las asignaciones actuales de estos grupos son notablemente inferiores a las recibidas por los grupos de la oposición en otros ayuntamientos de grandes ciudades, lo que dificulta la posibilidad incluso de poder costear una mínima asesoría jurídica”.

Es por ello que Adelante Jerez ha puesto “toda la carne en el asador en la búsqueda de acuerdos que permitieran compensar ese desequilibrio y garantizar unos recursos apropiados a los diferentes grupos de la oposición. Y, como es de esperar de una fuerza política seria, lo ha hecho con la máxima discreción, sin hacer un espectáculo de una cuestión tan importante como la inversión en democracia y sin querer condicionar las conversaciones con titulares de prensa, ni golpes de pecho en las redes sociales”.

Sin embargo, dado que Adelante Jerez decidió no votar a favor de una subida de salarios y que las conversaciones, que han tenido lugar antes y después del pleno, para dotar a la oposición de más y mejores recursos no han llegado a buen puerto, la confluencia de izquierdas está “dispuesta a desbloquear la situación, siempre manteniendo los salarios tal cual están pero, si no es posible mejorar los recursos de la oposición, al menos garantizar que la representación de los distintos grupos sea verdaderamente proporcional y no se privilegie a ningún grupo sobre el resto”.

Así, la confluencia de izquierdas quiere seguir presidiendo la comisión de fiscalización de servicios públicos, así como una de proyectos estratégicos y otra de educación, ambas de nueva creación. Del mismo modo, plantea que sea el pleno quien fije el número límite de tenientes de alcaldesa y asesores, así como que los actuales secretarios, uno por grupo como en los últimos mandatos, sean incluidos también en la propuesta o aprobados por la junta de gobierno antes de la celebración del pleno. Por último, Adelante Jerez quiere que “la representación de los distintos grupos en las diferentes comisiones sea verdaderamente proporcional al apoyo recibido en las urnas por cada uno de ellos, no como ocurre en la propuesta presentada, en la que existe una sobre-representación del grupo mixto, como consecuencia del acuerdo de investidura, alterando la proporcionalidad con el resto de grupos de la corporación.”“De darse estas condiciones, que en ningún caso tienen coste alguno para las arcas públicas y en todas los casos son absolutamente razonables, Adelante Jerez estaría dispuesta a replantear su voto y, con él, el desbloqueo de la situación”, señala la confluencia de izquierdas.