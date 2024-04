"En África descubres que tu mundo no es el que te dicen"

El empresario y biólogo jerezano Alberto Núñez Seoane acaba de publicar su primer libro, 'África en la piel' (Editorial Solitario), una obra en la que relata sus experiencias en la caza de los "Cinco Grandes" de África: elefante, rinoceronte, búfalo, león y leopardo.

"Antes de nada -advierte Seoane- mi absoluta consideración por las opiniones que, desde el respeto, no coincidan con las que expongo. Repito, nada más lejos de mi intención que pontificar sobre nada. El filósofo me enseñó que lo poco que pueda conocer es del todo irrelevante con lo mucho que me queda, y siempre será así, por saber”.

"He estado escribiendo, y sigo, artículos de opinión en la prensa desde hace más de 27 años. También, sobre temas cinegéticos, en muchas revistas del sector, pero un libro es diferente. Tengo la sensación de que los artículos de prensa, o revistas, vienen y van … no se suelen quedar a hacernos compañía. Sin embargo, los libros sí se quedan, comunican una idea de permanencia, por lo que suponen, en mi opinión, una responsabilidad importante".

"Este es un libro para cazadores. Pero, no es sólo un libro de caza, es un libro que intenta narrar la vida vista a través del sentir de un cazador viajero que cayó rendido y enamorado ante el alma de una tierra sin igual; que nunca hubiese podido hacer suya la energía vital de sus gentes si no hubiese compartido con ellas las vivencias que la caza le regaló; que jamás hubiese alcanzado a entender la salvaje hermosura que se oculta en la infinitud de sus rincones de no haber sido porque la caza le llevó hasta ellos", explica.

Para el autor, articulista de este Diario, "África es una experiencia única. Cierto que cada una de nuestras experiencias son únicas, pero el continente negro reúne una serie de características para la caza y circunstancias para el cazador, que no se dan en ningún otro entorno, al menos no con la intensidad, variedad y majestuosidad que encontramos en África. Nada es mejor que nada, y no afirmo, por lo tanto, que África lo sea, sólo digo que es diferente, que tiene algo íntimo, esencial y muy especial, que se introduce en nuestros adentros, nos conmueve y nos conquista".

"Creo que para cualquier cazador África es un sueño. Llegas a ver cómo la fantasía puede ser realidad, vives sensaciones que no sospechabas, te entiendes un poco mejor a ti mismo. Puedes tal vez hasta descubrir que tu mundo no es el que te dicen, sino otro que has olvidado pero que sigue estando para ti".

¿Qué espera de este libro? "Del libro no espero nada, él no tiene las culpa. De quien lo ha escrito, espero que haya estado a la altura. De quien tenga a bien leerlo, espero que pase un buen rato mientras lo hace, y si es así, espero, también, haber sido capaz de transmitir lo que sentí cuando viví las cacerías que narro en sus relatos. Espero que el lector haya encontrado de alguna utilidad la información contenida y, espero, por fin, y esto sería un auténtico regalo, que le queden ganas de volver a encontrase conmigo en una próxima obra. A quien no le haya gustado, decirle que me dé otra oportunidad, puede que entonces consiga lo que en esa ocasión no he podido".

"Decir, con toda sinceridad, que lo escrito lo está desde el sentimiento. No pretendo otra cosa que comunicar, a quien pueda interesar, las sensaciones de un cazador convencido, amante y confeso, viviendo el África que ama. Ni imposiciones ni lecciones ni mucho menos dogmas, sólo sensaciones, y un poco de información que nunca está de más, creo".

Digo, por lo tanto, que mi libro es sólo un intento de comunicar, de contar, de decir, de acercar mi sentir por África. Habrá quien habiéndolo entendido, no le guste; habrá quien ni lo comprenda ni le guste. Sólo espero que haya, también, quien lo entienda y le guste, porque si no lo comprende, desde luego no le va a gustar".

El libro, además de en la Editorial Solitario, en Madrid, se podrá adquirir en Jerez en la librería 'Alavera', en Luz Shopping.

Seoane tiene a la vista además la publicación de un nuevo título, que tratará sobre "varias cacerías en Europa, América y Asia, todas con el común denominador del frío, circunstancia que condiciona, y mucho, tanto la cacería en sí como al cazador, y no sólo a las condiciones meteorológicas me refiero. Escribiré también sobre la caza de montaña, más sobre África y sobre la caza en España".