Qué hacer en Jerez este fin de semana | Agenda del 18 al 21 abril

Noche de rock and roll en La Guarida del Ángel

Si la del viernes es la noche del indie en La Guarida del Ángel, la del sábado es la del rock and roll. La banda pacense Rack Roll & the Remayteds y la sanluqueña Los Farelli unen fuerzas para ofrecerte una noche cargada del mejor Rock and Roll.

Las entradas tienen un coste de 12 euros anticipada y 15 en taquilla. El inicio del evento está fijado para las 22:30 horas de la noche.