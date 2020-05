Antonio Saldaña: "Una vez más, perdón"

El líder del PP en Jerez, Antonio Saldaña, ha roto su silencio y este sábado a primera hora de la tarde ha difundido en redes sociales un vídeo para disculparse, de nuevo, tras ser denunciado por chocar con varios coches y dar positivo en alcoholemia.

"Perdón. Sé que no es muy común que un político pida perdón, pero de corazón quiero pedir perdón. Perdón es lo que pido porque siento mucho lo ocurrido, me arrepiento de lo que pasó aquella tarde y lamento y entiendo profundamente que haya personas que se hayan sentido decepcionadas y que confiaban en mí", ha asegurado Saldaña.

El edil popular ha reconocido que "desafortunadamente no puedo volver atrás a aquella tarde pero he aprendido la lección y no va a volver a ocurrir nunca más", ha dicho en alusión a los sucedido el pasado 14 de mayo.

"Asumo la culpa, el error y la sanción. Pagaré y asumiré las consecuencias legales como no puede ser de otra manera y de corazón, quiero y voy a compensar a Jerez con mi esfuerzo y mi trabajo por esta ciudad, a la que tanto amo", concluye en su vídeo.

Hay que recordar que aunque el PP de Cádiz le instó en un primer momento a renunciar a todos sus cargos públicos, finalmente el partido dio marcha atrás en su decisión y Saldaña mantendrá sus actas tanto de concejal como de diputado. No obstante, no continuará como portavoz del PP en Diputación.