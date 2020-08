Aprobado el Presupuesto municipal de 2020 con 14 votos a favor y 10 en contra

El pleno municipal extraordinario y concovado de manera urgente celebrado este viernes en el Ayuntamiento de manera telemática ha aprobado definitivamente el Presupuesto General para el Ejercicio 2020, tras cumplir las indicaciones del informe del Ministerio de Economía y Hacienda, con los votos a favor de PSOE, Adelante Jerez y Grupo Mixto (14 síes) y en contra de PP y C’s (10 noes). El Presupuesto aprobado permitirá, según el gobierno local, “la mejora de los servicios públicos, la atención a los colegios, a las personas mayores, la ampliación del servicio de la ayuda domicilio y cubrir económicamente en el nuevo servicio de limpieza”.

El Presupuesto de 2020 aprobado deja 8,5 millones de euros como no disponibles ya que Hacienda pide ahora que los ingresos se cuantifiquen como recaudados y no como liquidados. Por este motivo la alcaldesa Mamen Sánchez, que ha presidido el pleno, ha explicado que “el Presupuesto de 2020 no ha cambiado (de la aprobación inicial de enero) sino que se dejan algunas partidas como nos disponibles”, partidas que “se recuperarán en 2021 conforme se consigan los ingresos”. En este sentido Mamen Sánchez ha agradecido a los grupos Adelante Jerez y Ganemos su apoyo para consensuar con ellos y ver qué partidas del presupuesto se declaraban no disponibles. “Un trabajo conjunto que ha dado lugar a un presupuesto conjunto”, ha afirmado.

De igual modo, Mamen Sánchez ha reconocido el esfuerzo de todo el Gobierno municipal, de Intervención (Juan Raya) y de la dirección de Alcaldía Presidencia (Mila Pérez) “porque hemos tenido que bucear qué partidas se ponían como no disponibles; agradezco a los técnicos su trabajo y a Laura Álvarez su talante negociador”. Esta búsqueda de partidas ha conllevado que los gastos hayan estado parados cinco días, “de ahí la urgencia de aprobar el Presupuesto”, ha enfatizado la alcaldesa.

Mamen Sánchez ha anunciado que va a mantener reuniones con Hacienda de cara a la elaboración del Presupuesto de 2021 porque el presupuesto del próximo año deberá recoger las medidas de decreto del Gobierno de Pedro Sánchez de ayudas a las entidades locales. “Este Gobierno municipal ha pagado todos los meses la deuda de Hacienda y Seguridad Social, pero ahora el Gobierno de España nos ofrece tres años de carencia de la deuda histórica, de otras legislaturas, medida que nos va a permitir una liquidez de 74 millones de euros, un ahorro de 10,6 millones de euros de intereses, porque vamos a pasar de pagar 2,5 millones de euros a 350.000 euros anuales de intereses de esta deuda”, ha explicado.

Por todo ello, la alcaldesa ha insistido en que quiere mantener reuniones con los responsables de Hacienda “para analizar esa deuda” y trabajar el Presupuesto de 2021 “cuando tengamos claras las circunstancias nuevas que se abren con el decreto”. No obstante la alcaldesa ha felicitado “a los jerezanos y jerezanas porque ya tienen presupuesto de 2020” y ha recordado que otros ayuntamientos no lo han hecho a la espera de ver las circunstancias del decreto. Finalmente ha tendido la mano a todos los grupos para elaborar el presupuesto de 2021.