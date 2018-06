Archivada la última causa de Manos Limpias contra el circuito

El Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez ha archivado la última de las piezas en las que había dividido la investigación por una denuncia del colectivo Manos Limpias por la gestión del circuito de velocidad entre 2012 y 2014. En un auto fechado el pasado 8 de junio al que ha tenido acceso este periódico, se ha procedido al sobreseimiento provisional de la causa vinculada a los ingresos declarados por Cirjesa, la empresa pública gestora del trazado, por la venta de entradas en 2013.

El colectivo denunciante había alegado que la mercantil pública no había incluido en sus cuentas la totalidad de los ingresos generados en taquilla gracias al Gran Premio de Motociclismo, los entrenamientos de Fórmula Uno y la prueba de Superbike de aquel año. La sociedad presentó en el Registro Mercantil unas cuentas con unos 2,8 millones de euros obtenidos por la venta de entradas durante ese ejercicio. Sin embargo, Manos Limpias puso en duda este importe en su denuncia al asegurar que había conseguido unos ingresos muy superiores basándose en una serie de cálculos que el Juzgado rechaza al calificarlos de "especulativos" y de contar con "escaso rigor".

Le reprocha a Manos Limpias que calculara la afluencia de público con "especulaciones"

De hecho, en el auto la jueza señala nada más comenzar, y basándose en lo apuntado por un informe policial, en el "carácter fantasioso de la denuncia" que interpuso Manos Limpias al apoyarse en "afirmaciones nada rigorsas" que "no se ven corroboradas por dato objetivo alguno" y recuerda que la Udyco, la Unidad de Crimen Organizado de la Policía Nacional, hizo ya una "minuciosa y seria" investigación sobre la afluencia de espectadores al trazado durante la prueba motociclista en 2014. Por ello señala: "Los cálculos que se realizan en la querella carecen de rigor en cuanto a público asistente, como también las cifras de negocio que manejan, que se basan en primer lugar, en cifras de asistencia meramente especulativas, para luego introducir factores de escaso rigor como estimar porcentajes de venta de entradas a menores o calcular precios medios de entradas o, incluso, no tener en cuenta que los importes que presenta Cirjesa en su cuenta de resultados son siempre antes del IVA, por lo que tienen ya un desfase del 21% de modo automático". Manos Limpias también dudaba de los ingresos generados por la asistencia a la prueba de Superbike de ese año y de los entrenamientos de Fórmula 1 pero el Juzgado lo desmonta haciendo referencia al "desfase" infundado entre las cifras oficiales y las apuntadas por el colectivo. Por lo tanto, el auto advierte de que los hechos señalados por Manos Limpias carecen de "apoyo objetivo alguno" y "no se han visto corroborados tras la investigación policial realizada sobre los mismos" por lo que procede al archivo de esta pieza.

Con este auto, ya están archivadas todas las piezas en las que se dividió la denuncia de este colectivo que trató de cuestionar algunos aspectos de la gestión del trazado tales como la contratación de personal o de algunos servicios. Manos Limpias presentó la querella a principios de 2016 y esta se dividió en varias causas. El grueso de ellas se archivó a finales de febrero y ayer se conoció el sobreseimiento de la última pieza que quedaba, la correspondiente a la venta de entradas.