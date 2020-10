Atención Primaria: 9 de la mañana y 150 personas por delante

Una usuaria acudió días atrás al centro de salud de San Benito. Llegó a las nueve de la mañana y ya tenía 150 personas delante de ella. 150 personas esperando a ser atendidos en el mostrador. Raquel (nombre ficticio a petición de la usuaria) no se encontraba mal, pero "delante mía había señoras muy mayores y hasta con muletas". "No hay filtro. Para este primer número da igual si vienes por un papel o para pedir una cita al médico. Entiendo que el personal está sobrepasado y hace lo que puede, pero falla el sistema", declara.

A las largas esperas y el cómo se espera (por protocolo Covid-19 hay que respetar la distancia provocando largas colas), Raquel le une el descontento por el servicio telefónico del SAS: "He podido llamar unas 90 veces y me quedo corta. Y eso que yo he pasado el Covid". Además, alerta de que ella es una persona joven, "pero hay muchísimas personas mayores que no pueden estar horas y horas así".

Aunque esa imagen se repite a diario, también hay que destacar que muchos profesionales llaman fuera de su horario de trabajo para "adelantar faena". "Tenía cita para que mi doctora me llamara el viernes, y al final ha solventado mi consulta el martes casi a las ocho de la tarde, adelantando todo", subraya María, usuaria del centro de salud Jerez Centro.

Desde la Gerencia del Área responden que "la Atención Primaria está dando respuesta. No es cierto que el sistema no esté atendiendo a la población y sus problemas de salud. Es indudable la presión que está teniendo la Atención Primaria, pero se están tomando medidas para aliviar la sobrecarga".

Sobre las colas en los centros de Atención Primaria: "Es cierto que en ocasiones se producen en hora punta, por lo que desde el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra se insiste en que hay que ir a la hora que se tiene la cita, con la documentación, pruebas o lo que se le haya requerido debidamente preparado, sin acompañante salvo que lo precise". Asimismo, desde el Área se recuerda "que las colas también se generan por el cumplimiento de los usuarios a adoptar la distancia de seguridad".

No obstante, desde el Área se está trabajando en un Plan de AccesibiIidad de Atención Primaria que se pondrá en marcha "de manera inminente y mejorará el acceso a los usuarios".

Desde el Área se quiere recalcar que los profesionales de Atención Primaria vienen realizando "una labor encomiable en estos meses de pandemia. Junto a las necesidades de atención derivadas del Covid-19 y la identificación de casos, continúan dando respuesta a la demanda habitual en los centros". Tomando como media el mes de julio, los centros de salud de Jerez y Costa Noroeste atienden mensualmente 77.663 citas telefónicas y 134.639 presenciales.

Recuerdan que la Consejería de Salud y Familias ha destinado más recursos para poder contratar un mayor número de profesionales. Sólo en la última convocatoria, el SAS ha ofertado un total de 1.199 contratos en la provincia (el 14,92% del total de Andalucía, sólo por detrás de Málaga y Sevilla) y el mayor número de ellos, 392, se ofertarán en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra. "Este refuerzo dará respuesta, en los próximos meses, a las necesidades asistenciales derivadas de la atención a pacientes Covid-19 y el previsible aumento de la demanda sanitaria en invierno por el incremento de las patologías respiratorias".

Desde la Gerencia declaran que la pandemia ha supuesto un cambio en la organización de la atención en los centros, priorizando la atención telefónica con el objetivo de evitar riesgos de contagio. Se han implantado dobles circuitos de asistencia a pacientes Covid y pacientes no Covid, "se ha incrementado la visita domiciliaria, las consultas de primera valoración, la gestión propia de la agenda, la teleasistencia y la responsabilidad asistencial en los centros sociosanitarios".

En este sentido, el Área "ha invertido cerca de 120.000 euros en obras de adaptación de los centros de salud de Jerez a la mencionada organización para preservar la seguridad de usuarios y profesionales ante el Covid-19".