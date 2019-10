El Ayuntamiento tilda de “chapucero” el informe de la Junta sobre la iluminación singular

“Chapucero”, “partidista”, “inaudito” y de “deslealtad institucional”. Son algunas de las valoraciones del teniente de alcaldesa de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestructuras, José Antonio Díaz, sobre la posición de la Comisión Provincial de Patrimonio en el proyecto de ‘Iluminación Singular’ del Ayuntamiento.

La reacción de Díaz se debe a que el organismo provincial dice haber aprobado sólo 3 de las 13 actuaciones relacionadas con el proyecto, cuando, según el teniente de alcaldesa, “sólo debe pronunciarse sobre una actuación, la que atañe al edificio del Consistorio al ser considerado BIC. El resto –edificios sin calificación de Bien de Interés Cultural– se aprobó este verano en la Comisión Local de Patrimonio, al tener las competencias delegadas el Ayuntamiento”.

“Nosotros enviamos el proyecto a Cádiz para que nos aprobaran lo relacionado al único edificio BIC que hay en él. Nos hicieron después un requerimiento para una documentación y aunque no tenemos respuesta oficial hasta la fecha, nos enteramos que han aprobado la actuación en la Casa Consistorial. Entendemos, por tanto, que podemos iniciar el proceso de licitación del proyecto en su conjunto”, relata Díaz.

A lo que añade: “Lo que nos parece extraño es que la Comisión Provincial de Patrimonio entre a valorar edificios que no son BIC, que no son de su competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Junta de Andalucía está poniendo trabas nuevamente al Ayuntamiento de Jerez para que esta subvención no salga hacia adelante. Es lamentable que se utilicen las instituciones para intereses partidista. Que se magree la normativa a los intereses de un partido político”.

“Ante este desconocimiento absoluto, la delegada Mercedes Colombo, tiene dos opciones: no poner más trabas y, segundo, dimitir. Se está demostrando intereses partidistas, como ya hemos visto con el Centro del Motor, en el Museo del Flamenco, lo vemos en los Presupuestos de la Junta de Andalucía que han pasado de largo para Jerez; vemos deslealtad institucional cuando, por ejemplo, han venido a la carretera de Estella y no nos avisan”, denuncia el teniente de alcaldesa.

Díaz recrimina que “nos parece inaudito que se entre a valorar edificios que no les corresponde. La Comisión Provincial hace referencia a la muralla, ¡no se han leído ni el proyecto! La muralla no está presupuestada, no está ni documentada porque no hay actuación sobre la muralla, hay sólo una referencia de futuras acciones, pero sin entrar en ella ni nada. Es lamentable”.

“Nos parece de una insensatez, de un descaro... Estamos ante la detective Colombo buscando cualquier detalle que pueda paralizar el proyecto. Nosotros vamos a seguir con él cuando recibamos la documentación sobre el Consistorio.Esto no nos va a parar”, subraya Díaz.