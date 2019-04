Un bloque de 8 plantas de La Constitución lleva 10 días con los dos ascensores estropeados

Un bloque de viviendas de ocho plantas de la barriada de La Constitución (conocida como el Mopu) lleva diez días sin ascensores. En el bloque viven 32 familias (4 viviendas por planta), que vieron cómo uno de los dos ascensores que tiene el edificio se averiaba hace poco más de un año, y que han visto ahora cómo el segundo de los ascensores dejaba de funcionar el pasado día 12 de abril.

En el bloque viven varias personas que presentan discapacidades (una de ellas tiene las dos piernas amputadas), y otras, como es el caso de María Sancho, que lleva dos años luchando contra un cáncer que le ha dejado secuelas y a la que le cuesta la misma vida subir y bajar escaleras. Y se da la circunstancia de que en los piso altos viven personas mayores que llevan diez días sin poder salir a la calle para evitar tener que subir las escaleras, según cuentan los vecinos.

Los vecinos, nada más averiarse el segundo de los ascensores, contactaron con la administradora del bloque, quien a su vez presentó un escrito en la delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía explicando de manera minuciosa la situación y pidiendo una pronta solución. La Junta, propietaria del bloque y que tiene los pisos en régimen de alquiler con derecho a compra, ha contestado ya y lo ha hecho de manera contundente: es la comunidad la que debe hacerse cargo del arreglo de los ascensores, que según una primera apreciación es muy costoso.

Los vecinos están “indignados”. “Si estamos pagando el alquiler a la Junta, es la Junta la que debe hacerse cargo de los arreglos en las zonas comunes”, señala María Sancho, que habla en representación de los vecinos.

“Hemos dejado pasar la Semana Santa porque había muchos festivos y sabíamos que esos días no se iba a solucionar el problema, pero ya no soportamos más esta situación. Queremos reunirnos esta semana con los partidos políticos y en la comunidad de vecinos hay ya quienes proponen que cortemos el tráfico en dirección a la 'avenida del colesterol'. Algo hay que hacer porque así no podemos seguir” recalca María, que este martes tiene que ir a quitarse 22 puntos de sutura de una operación reciente “y todavía no sé ni cómo voy a bajar las escaleras y subirlas luego de nuevo”.