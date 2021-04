Bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz del parque de Jerez intervinieron anoche en el incendio ocasionado en una nave industrial situada en el polígono Bahía de Cádiz en la carretera de El Portal. Se trata de una nave de unos 200 metros cuadrados de extensión, que queda afectada por el incendio en su totalidad. También había en su interior un vehículo que queda totalmente afectado.

Parte de la estructura, como la parte metálica de la parte superior, queda dañada, pero sin riesgo de derrumbamiento, y no hay daños personales ya que no se encontraba nadie en su interior. La nave estaba cerrada. También se actúa en la ventilación de las naves colindantes, afectadas por el humo ocasionado. En una de ellas se accede a través de su propietario, presente en el lugar. En otra, rompiendo parte de la cristalera para acceder a su interior, ya que no se localiza al propietario.

Los Bomberos del CBPC acuden al lugar de los hechos con dos vehículos autobomba, una rural y otra urbana pesada. Se utilizan seis equipos autónomos de respiración, y 5.000 litros de agua. Intervienen ocho efectivos y también están presentes en el lugar efectivos de Policía Local y Policía Nacional. La intervención de los efectivos del CBPC comienza a las 22:25 horas y finaliza a las 23.55 horas del viernes 2 de abril.