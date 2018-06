CSIF reivindica la figura del personal no sanitario en el sistema público de Salud

El hospital de Jerez acogió en la tarde de ayer las primeras jornadas nacionales dedicadas al personal de gestión y servicios, que han sido organizadas por el CSIF. Desde el sindicato indicaron que más allá de médicos y enfermeros, el sistema de Salud en España cuenta "con unos profesionales imprescindibles para su buen funcionamiento que no suelen obtener el reconocimiento generalizado de la ciudadanía. Hablamos, por ejemplo, de los celadores, el personal administrativo, los técnicos en documentación sanitaria, los trabajadores sociales, los técnicos de prevención de riesgos laborales". Precisamente con el fin de realzar la figura de este personal no sanitario y reivindicar su importancia se han organizado dichas jornadas.

Durante varios meses, se han recibido unos cien estudios y trabajos científicos sobre estos profesionales, entre los que se han seleccionado los 10 mejores, de acuerdo con los criterios del comité científico de las jornadas, para exponerlos públicamente ayer . Estos estudios versan sobre alguna labor concreta de estos profesionales o bien han denunciado y argumentado los problemas que sufren en el desarrollo de sus funciones, como el estrés, la desmotivación o el acoso laboral.

Alberto Puyana, responsable del sector de Sanidad de CSIF Cádiz, subrayó, durante la presentación de las jornadas, la importancia de atender las principales reivindicaciones de este colectivo: más recursos materiales, dotación de plantilla suficiente para garantizar la calidad asistencial, reconocimiento retributivo como el resto de categorías sanitarias.

Desde CSIF resaltaron el esfuerzo desarrollado en defensa del personal no sanitario como la exigencia para que se ejecute definitivamente el paso de los auxiliares administrativos a administrativos, "que está aprobado, pero no se ha llevado a cabo", dado que "no hay diferencia entre las tareas de ambas categorías". Para CSIF, eliminar el término "auxiliar" supondría la dignificación de este personal.

Las jornadas fueron inauguradas por el director gerente del hospital, Julio Egido, a quien se le agradeció su colaboración para ceder las instalaciones y Enrique Estévez, presidente provincial de CSIF Cádiz. Tras la inauguración, se celebró una mesa redonda en la que participaron las directoras económicas del hospital, Inmaculada Morell y Antonia María Rodríguez, Alberto Puyana y el experto en trabajo social Mariano Sánchez. Además, hubo dos conferencias sobre el estrés laboral y sobre prevención de riesgos laborales.