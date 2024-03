Calles embarradas, patios inundados y filtraciones en casas de Las Flores en Jerez, pendiente de urbanización desde hace 16 años

La intensa lluvia caída a lo largo de la pasada semana y especialmente el sábado ha dejado al descubierto un problema histórico en Jerez: la falta de actuaciones en Las Flores. La tan prometida reurbanización de la barriada, que todos los partidos políticos han defendido en numerosas ocasiones, sigue sin llegar a pesar de que muchos vecinos pagaron ya por ella, y las consecuencias salen a relucir con mayor fuerza cuando el mal tiempo acompaña.

Patios anegados de agua y calles convertidas en un barrizal, tras las últimas precipitaciones, han puesto en pie de guerra a los residentes que exigen una solución urgente por parte del Ayuntamiento de Jerez, igual que se ha actuado en otras tantas barriadas populares de la ciudad tanto con fondos de Administraciones como de los propios vecinos.

La historia de Las Flores

La preguntan que se hacen los afectados es ¿para cuándo la urbanización? Sobre todo porque es un problema que lleva años enquistado sin solución. Charo López es la presidenta de 'Punta del Norte', de Las Flores, y recuerda que fue en 2008 cuando comenzaron a remitirse por parte del Ayuntamiento notificaciones a los vecinos "que tienen sus viviendas en una unidad de ejecución determinada, la U.E 4. S.D". "El objetivo es urbanizar parte de la barriada de Las Flores y que vecinos que ya incluso tienen urbanizadas sus calles, asuman el gasto de lo no urbanizado. Un reparto de gastos proporcional al número de metros de terreno que poseen", detalla López.

En aquel entonces, "a toda prisa, estos vecinos tienen que buscar el dinero para hacer frente a lo requerido por el Ayuntamiento: unos piden préstamos personales, otros hipotecan sus casas, otros sacan los ahorros de toda su vida, otros se despojan de parte de su propiedad... Todo ello les permite pagar en plazo estipulado o intereses sin intermediar palabra. La ley más pura y dura".

Sin embargo, la realidad es que "han pasado 16 años y los vecinos están atónitos e indignados de la pésima gestión del Ayuntamiento". Según los documentos que posee la presidenta de la Asociación Punta del Norte, documentación oficial, "ya van gastados 2 millones de euros". Pero "¿qué repercusión ha tenido para estos propietarios? Un barrizal por calles, torres eléctricas en medio de una carretera, una avenida parcheada y un canal, sin limpiar ni soterrar, nido de ratas y montaña de escombros con basura".

La presidenta vecinal explica que el último documento al que ha podido tener acceso es de noviembre del 2022, "donde se acredita que el último gasto corresponde a la única calle nueva que se ha ejecutado: 787.534, 83 euros. Lo que al principio se anunció que sería unos 600.000 aproximadamente, quedó con casi 200.000 euros de más. ¿Cómo han calculado el importe de estas obras?", se cuestiona.

Ante este panorama desde la asociación 'Punta el Norte' lanzan numerosas preguntas: "¿Cómo aceptan los vecinos unas obras por poco más de 2 millones de euros y ya, según la documentación que vamos recopilando, no hay prácticamente nada? ¿Cómo se ha calculado el importe de una urbanización de una Unidad de Ejecución con tanta extensión? Si no hay prácticamente nada hecho del proyecto, ¿quién va a pagar lo que queda, que es prácticamente todo? Muy claro, el Ayuntamiento". "Que no tienen dinero, pues que lo busquen como lo buscaron nuestros vecinos", advierten desde el colectivo vecinal.

López hace hincapié en que los vecinos "han sentido innumerables veces la sensación de dejadez de la Administración, inacción irresponsable... esta es la sensación". "Primero abandonaron las obras porque la empresa adjudicataria presuntamente 'quebró' pero cuando rescatamos la documentación se había gastado 600.000 euros que quedaron regados en dos terrenos inmensos y sin que el núcleo poblacional fuera beneficiario de ninguna obra", asegura.

En este punto, la presidenta recuerda que "al cabo de los tres años se reanudan las obras, pero no se sigue por un embargo de la propia Administración que repercute en estos vecinos. En el año 2022 hacen la calle Albatros, convertida en un barrizal tras las últimas lluvias. ¿Qué han hecho? ¿Cómo han gestionado el dinero de nuestros vecinos?

Así las cosas, la presidenta de 'Punta del Norte' lamenta que los vecinos hayan vuelto a sufrir "las consecuencias de esta dejadez", tras las últimas lluvias: "El montículo que va a lo largo de todo un canal que linda con tres calles, se ha desmoronado y junto con el agua caída, ha arrastrado barro, basura y agua que ha afectado a patios de viviendas colindantes y dos calles donde es imposible salir. Así se ha gestionado el dinero de los vecinos. Con la sensación de ser más una herramienta para recaudar dinero el ayuntamiento que el objetivo 'vendido' a los vecinos", critican. En concreto, las calles afectadas han Calle Albatros, calle Golondrina y calle Halcón, donde las casas colindantes al canal han sufrido filtraciones.

Todo ello, a pesar de que "desde el 2004 los vecinos han solicitado el soterramiento de este canal, que ya por otras zonas urbanizadas recientemente viene soterrado", apunta López. "Veinte años solicitando el soterramiento de este canal. Nunca hubo fondos de ninguna Administración para soterrarlo. Nunca. Ni de fondos europeos, que hemos visto en estos años, como hasta para lo más inverosímil había dinero. Pero para el canal, nunca". "Punta de Norte está exponiendo este problema a distintas administraciones, ya que este Ayuntamiento, por lo que se ve, en 20 años no tiene fondos para ello, ni han tenido la capacidad de buscarlo", añade la presidenta vecinal.

Por todo ello, y tras las últimas cartas enviadas a Medio Ambiente y a Urbanismo, y "cuya existencia es consciente la máxima autoridad de esta ciudad, está asociación exige de inmediato que el Ayuntamiento ejecute todas las obras que forman parte del proyecto de urbanización, haciendo cargo de todo el importe que quede. Tanto por no haber calculado debidamente el importe de estos gastos de urbanización, como por tantos años de inacción indebida".