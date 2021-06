Carlos Aguilar recurre a la vía penal contra Juan Pedro Galán

Esta próxima semana se señalará la fecha para el juicio de la demanda judicial interpuesta por Carlos Aguilar contra su ‘hermano’ Juan Pedro Galán y sus dos ‘hermanas’ Rocío Galán y Eva Galán, una demanda que fue aceptada a trámite por el juez que instruye el caso y que es por filiación, posesión de estado y derecho hereditario.

Carlos Aguilar, que reclama parte de la cuantiosa herencia que dejó el ex torero Juan Galán, asegura que en el juicio presentará “innumerables pruebas fotográficas y documentos que no dan lugar a dudas, así como vídeos que serán aportados a dicha demanda, y por supuesto un acta notarial donde mi padre me reconoce como hijo y miembro de la familia con interés legitimo allá donde fuera preciso, dando fe el notario”.

Aguilar piensa demostrar en el juicio que ha convivido con la familia toda su vida desde que nació en el año 1973, según reza en un acta notarial de 2003.Carlos Aguilar asegura que aportará también asistencia médica con su padre Juan Galán durante más de doce años como tomador de un seguro médico junto a sus tres ‘hermanos’, Juan Pedro Galán, Rocío Galán y Eva Galán, así como su madre, Isabel Aguilar.

Según ha podido saber este medio, Carlos Aguilar también procederá esta semana por la vía penal contra Juan Pedro Galán. Aguilar recalca que confía “plenamente en la justicia y se hará la declaración de herederos que por ley hay que hacerla”. Asegura que tiene “un whatsapp de mi hermana Rocío en el que me dice ‘lucha por lo de papá y lucha por la verdad”.

En el entramado empresarial y societario de la familia Carlos Aguilar figura, según afirma, en siete sociedades como administrador junto a su ‘padre’ Juan Galán y su ‘hermano’ Juan Pedro Galán, incluso en dos de ellas como socio único desde su constitución y dueño de hoteles.

Carlos Aguilar tiene muy claro que en la toma de declaraciones tras su demanda “se ha mentido al juez, y aquí están implicados directores de bancos y notarios”, y afirma poder demostrarlo.

“Mi hermano Juan Pedro tiene formado un auténtico caos societario y con prohibiciones expresas de su señoría (una jueza), y esta próxima semana aportaré información documentada de cuál será el procedimiento penal en el que se sustentan delitos muy graves”, según afirma Carlos Aguilar. “Y haré público en los periódicos e incluso en las televisiones episodios con los que más de uno se llevará las manos a la cabeza”, añade.

Recuerda que “Juan Pedro Galán ahora mismo está imputado por el juzgado de instrucción número 1 de lo penal de Chiclana por proxenetismo y blanqueo de capitales, y conviene recordar que ya estuvo en prisión. Tengo muy claro que el juez de lo penal lo imputará por apropiación indebida, estafa continuada a cada uno de los cinco herederos de la familia, alzamiento de bienes del patrimonio familiar, robo con fuerza con testigos, usurpación de la identidad de nuestro propio padre Juan Galán y falsificación de la firma de nuestro padre, algo sobre lo que tengo informe grafotécnico que lo concluye por parte de un perito judicial. Un informe que pidió mi padre porque sabía que le robaba. Y poseo seis actas notariales donde mi padre le revoca todos los poderes”, concluye.