Celebrando el Mes del Libro.

Los días 2 y 23 de abril son dos fechas que los lectores deben marcar en el calendario. La primera se celebra desde 1967 y coincide con el aniversario del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, uno de los más famosos autores de cuentos infantiles de la literatura universal, y que nos ha legado personajes tan entrañables como Pulgarcito, La Sirenita o El Patito Feo. Por tal motivo, el IBBY (International Board on Books for Young People) promueve desde entonces la celebración del Día Internacional del Libro Infantil alrededor del 2 de abril, con sugerencias de lecturas y actividades en bibliotecas, librerías, centros escolares, etc., de todo el mundo.

En nuestro colegio, las recomendaciones de nuestras “seños” de infantil Ana Rosa López y María del Carmen Seda en torno a esta celebración, son las siguientes: para los peques de 3 años, Las aventuras del pollo Pepe (SM), un clásico que sigue gustando muchísimo, y ¿Puedo mirar tu pañal? (SM); y para la clase de 4 y 5, Colores y Jugamos (Editorial Kókinos), cuentos interactivos con un puntito de magia que les encantan a los niños. También nos animan a que fomentemos la lectura con obras que ayudan a gestionar las emociones, como El monstruo de colores (Editorial Flamboyant), Adivina cuánto te quiero (Editorial Kókinos), La joya interior (Editorial Beascoa), o Tengo un volcán (Carambuco Ediciones); otros libros con los que se trabaja la diversidad son Las princesas también se tiran pedos (Algar Editorial), o Monstruo rosa (Apila Ediciones); y para los diferentes valores, Elmer o La ovejita que vino a cenar (ambos de Editorial Beascoa), por ejemplo. Además de estos textos, en nuestro centro se educan las identidades culturales, incluidas en el proyecto NCA (Nuevos Contextos de Aprendizaje), con obras como Esto es Andalucía, La Semana Santa, o La Feria de Abril, todas de la editorial Galera.

En cuanto a la celebración del día 23, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, su origen se remonta a 1926. Ese día de 1616, fallecían Cervantes (aunque después se supiera que ésta fue la fecha de su entierro), Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega; y habían nacido, o también muerto, otros autores importantes como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por razones obvias, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la Unesco de 1995 para rendir un homenaje al libro y a sus autores. No obstante, la idea original de la celebración de este día se debe al escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, que la propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923, y fue aprobada por el rey Alfonso XIII en 1926. El 7 de octubre (día y mes que por aquel entonces se pensaba eran los del nacimiento de Cervantes) de ese año, se conmemoraba, por primera vez, el Día del Libro; sin embargo, cuatro años más tarde, en 1930, se instauró la fecha definitiva del 23 de abril, coincidiendo con la festividad de San Jorge.

En esta jornada, es tradicional regalar libros acompañados de rosas a las personas queridas, como también lo es en nuestro colegio celebrar esta señalada efemérides con diversas actividades que se llevan a cabo a lo largo de todo el mes de abril e, incluso, de mayo, algunas de las cuales son: encuentro con autores de obras previamente leídas por nuestros alumnos, como Raúl y la luz azul (6º de EPO) o Héroes (3ª de ESO), ambos de Pedro Ramos; y El síndrome de Bergerac (4ª de ESO), de Pablo Gutiérrez; concurso Adivina la obra, en el que los alumnos, a través de distintas pistas facilitadas, tendrán que adivinar qué obra se oculta tras ellas; Feria del libro a cargo de la librería Bomarzo, en la que nuestros jóvenes lectores tendrán la oportunidad de encargar y comprar libros en el propio centro; Primer Certamen Literario de Relatos Cortos titulado ‘Futuros autores’, cuya publicación tendrá lugar a finales del mes de mayo a cargo de la editorial jerezana PeripeciasLibros; lectura y recomendación de libros, como la llevada a cabo en la entrevista que María José Prieto Palomo, alumna de 1º de Bachillerato y futura periodista, realizó a una representación del alumnado de las distintas etapas y cursos, sobre sus gustos literarios y su concepción de la lectura, ¡qué mejor recomendación que la de nuestros propios alumnos!

Así, por ejemplo, Carmelo Merchán León, de 5º B de Primaria, habla sobre Los futbolísimos de Roberto Santiago. Le gusta mucho porque, además de hablar de fútbol, le atrae el misterio y su trama tan entretenida.

Por su parte, Ángela Rosado Romero, de 6º A de EPO, cuenta que una de las obras literarias que más le ha marcado es Omnia de Laura Gallego. Comenta, también, que ha sido significativa para ella ya que habla sobre cómo los hermanos han de ayudarse mutuamente y acerca de la imaginación sin límites. Entre los gustos de nuestra pequeña lectora destacan, además, clásicos como Dos años de vacaciones de Julio Verne. Añade que, cuando termina de leer un libro que realmente le ha conmovido, se queda con un buen sabor de boca, pero, a la vez le entristece que se haya acabado esa historia que tanto ha disfrutado leyendo.

Andrea Robledo Ortega, de 1º ESO A, cita una de las sagas literarias más famosas. Harry Potter de J. K. Rowling, más concretamente el título Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Afirma que cada vez que lee la novela se siente dentro del mundo mágico creado por la autora, como si fuese un personaje más. Además, nos explica que, para ella, una buena obra es aquella en la que aparte de pasártelo bien, se aprende. Sus favoritas son la de aventuras, misterio y fantasía.

Oliver Piñero Caro, alumno de 1º ESO B, menciona un libro propio de la cultura clásica Edipo rey, de Sófocles. Le ha gustado porque es una obra para representar en el teatro, género literario que a Oliver le fascina. De hecho, sus obras preferidas son los dramas griegos y las novelas policíacas.

Para David de la Torre Ruiz, alumno de 2º ESO A, La historia interminable, de Michael Ende, es una de sus obras favoritas, ya que le apasionan los libros de fantasía y magia. David piensa que leer es algo muy importante, puesto que nos hace pensar y ejercitar la creatividad. A su vez, resalta el hecho de que, aunque dos personas lean la misma novela, ésta puede interpretarse de maneras completamente diferentes.

Borja Pacheco García, de 3º ESO C, habla sobre La pirámide roja de Rick Riordan. Le ha llevado a conocer y a seguir aprendiendo sobre la cultura egipcia. Cuenta que terminar una obra que realmente engancha es muy satisfactorio. Además, Borja resalta que leer le ha ayudado a mejorar en su ortografía, aprender nuevas palabras y nuevas culturas.

Alejandro José García Romero, de 4º ESO A, destaca El nombre del viento de Patrick Rothfuss, de la saga Crónica del asesino de reyes. Es una obra de fantasía en la que se abordan diversos temas, aunque Alejandro resalta, sobre todo, la forma tan hermosa en la que se trata y se interpreta la música. Asimismo, destaca la capacidad de aprender que nos ofrece la lectura.

A María Lirola Becerra, de 1º de Bachillerato, una obra que le ha marcado ha sido El principito, de Antoine de Saint-Exupéry, puesto que habla sobre el amor y la amistad, temas presentes en nuestro día a día y que deberían ser más valorados. A ella, principalmente, le gustan las obras de amor y misterio.

Por último, y para Patricia Sánchez Romero, de 2º de Bachillerato, las obras de Holly Jackson son las que más le han influido, en concreto, Asesinato para principiantes. Según nos relata, este libro la sacó de un bloqueo lector y la “enganchó” por completo. Patricia admite que, cuando termina un libro que le ha gustado mucho, siente un vacío por haberlo acabado y dejar de disfrutarlo. Otra autora a la que le encanta leer es Agatha Christie.

Para terminar, añadimos, como es habitual, otras reseñas de alumnos del centro sobre diferentes obras.

Aurelio tiene un problema gordísimo

Autores: Fernando Lalanay y José María Almárcegui / ISBN: 9788434841833 / Editorial: SM

Aurelio creció mucho en una noche... En el colegio no lo pasaba bien, pero gracias a su gran amigo Otentote, al que no le importaba su altura, vivía divertidas aventuras. El Doctor Bálsamo le dijo que tenía el Síndrome de Vómer y debía visitar al Doctor portugués João Vómer. El libro está dedicado a su memoria. Lo que más me gustó del libro es que te hace darte cuenta de que cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos que tratarnos bien aunque seamos diferentes.

Alumna: Fabiola Merello Lloret. 4º EPO

Percy Jackson y el último héroe del Olimpo

Autor: Rick Riordan / ISBN: 978-84-9838-630-1 / Editorial: Salamandra

Percy es un chico que descubre que es hijo de Poseidón, dios de los océanos, y que hay muchos más semidioses como él, hijos de distintos dioses, además de sátiros, ninfas, criaturas mitológicas… Una gran profecía dará lugar a aventuras y misterios para salvar el mundo de Cronos, el titán del tiempo, durante cinco emocionantes libros que te enganchan desde la primera página.

Alumna: Carmen González Jerez. 1º de ESO

Un viaje alucinante

Autor: Isaac Asimov / ISBN: 9788497931410 / Editorial: Debolsillo

Un eminente sabio, víctima de un intento de asesinato, permanece en estado de coma a causa de un coágulo cerebral. En su mente lleva un secreto importante y una operación significaría su muerte; entonces un grupo de científicos resuelve miniaturizar un equipo de médicos y técnicos, e inyectarlo en el sistema circulatorio del enfermo… Le recomiendo este libro a personas que les gusten las ciencias, el cuerpo humano y las aventuras.

Alumna: Laura Domouso Gómez. 1º Bachillerato

La increíble historia de la abuela gánster

Autor: David Wallians / Editorial: Montena / ISBN: 9788490430330

Ben, un niño de siete años detesta ir a casa de su abuela, ella es la típica anciana con una dentadura postiza, pelo blanco y que se pasa todo el día tejiendo en su sillón…Con el tiempo, el protagonista se da cuenta de que su abuela tiene una vida más emocionante de lo que él pensaba, hacía saltar todas las alarmas de joyerías, palacios…¿será su abuela una gánster? Este libro deja momentos para recapacitar sobre el paso del tiempo y todo aquello que tenemos, merece la pena leerlo por este mensaje.

Alumna: Marta Estapia Fernández. 2º Bachillerato