Ofrecen el futuro Centro del Motor para una fábrica de baterías de coches eléctricos

El Ayuntamiento está ultimando un dossier que se remitirá antes de final de año al Ministerio de Industria para que incluya a Jerez dentro de las ciudades que estarían dispuestas a albergar una planta vinculada a la producción de baterías para coches eléctricos.

El gobierno propondrá, según explicó la alcaldesa, Mamen Sánchez, en el pleno el pasado jueves, el proyecto de Centro de Innovación del Motor que se proyecta en unos terrenos municipales en las inmediaciones del Circuito de Velocidad.

En este sentido, explicó que ya se han puesto en contacto con el Ministerio de Industria para conocer detalles de proyecto empresarial aunque avanzó que, “más que una fábrica, lo que buscan es más un espacio relacionado “con la innovación y la tecnología”. Por este motivo, el ejecutivo ha considerado que el emplazamiento que podría adaptarse a estas características sería el futuro vivero de empresas que se piensa construir en las inmediaciones del circuito.

Semanas atrás, el Ministerio de Industria mantuvo un encuentro con la patronal de fabricantes de automóviles Anfac para explicarles su intención de acudir en enero a una feria china (es el encuentro anual de la China EV100) donde se quiere llevar una cartera de posibles emplazamientos para la implantación de factorías de baterías de coches eléctricos, una alternativa de producción que, según el sector de la automoción, puede ser una de las grandes líneas de negocio en los próximos años. El objetivo es llevar a la cita china una oferta de suelos que mostrar a los inversores en este encuentro. China EV100 es una organización sin ánimo de lucro dirigida a la promoción y desarrollo del vehículo eléctrico en el gigante asiático. Esta entidad organiza desde hace unos años un encuentro anual sobre este tipo de vehículos.

Mamen Sánchez señaló que son muchas las ciudades que ya se están ofreciendo de ahí que se pretenda buscar una “singularidad” respecto al resto de aspirantes. Para ello, se pensó que el Circuito de Velocidad — “el mejor del mundo”, dijo —puede servir de reclamo para que este proyecta sea el aldabonazo para la puesta en marcha del Centro de Innovación del Motor.

La propuesta se abordó en el pleno celebrado el pasado jueves a petición de Ciudadanos Jerez, formación que justificó la propuesta ya que podría suponer un “revulsivo económico y un gran aliciente para la atracción de futuros inversores”. Todos los grupos mostraron su apoyo a la iniciativa pero, también, su relativo escepticismo, especialmente ante la posibilidad de que los inversores exijan ventajas o, incluso, exenciones fiscales. “En unos días le remitiremos al Ministerio documentación y un vídeo sabiendo que es muy complicado lograr algo así;eso sí, no regalaremos suelos”.

Claro está, las instalaciones que se ofrecen no solo no están construidas sino que no cuentan ni siquiera con proyecto. Los planes del gobierno pasan por incluir una partida económica en los presupuestos del Ayuntamiento del año próximo para contratar la redacción del proyecto. En paralelo, se continúa buscando financiación privada que participe en la construcción de este espacio.

Inicialmente, este proyecto iba a ejecutarse con unos fondos europeos vinculados a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) para la provincia de Cádiz. Sin embargo, la ausencia del proyecto, que era competencia del Ayuntamiento, provocó que la Junta de Andalucía, gestora de estas transferencias, lo descartara ya que no daba tiempo a ejecutarlo dentro de los plazos estipulados por Europa para estos fondos. Esto derivó en una confrontación institucional entre Junta y Ayuntamiento que aún persiste.