Llega el Chanquete World Music para despedir el verano

Mañana Chanquete World Music volverá a la localidad costera de Nerja dispuesto a despedir el verano por todo lo alto. Además, ya están disponibles los horarios de esta nueva edición, para que puedas organizar con todo detalle tu visita y apurar el final del estío que se marcha.

Se trata de un cartel repleto hasta sus bordes de arte en letras mayúsculas y entretenimiento subrayado en negrita: un artista tan comprometido con las causas justas como con la diversión en sus directos, Macaco; esas 'bestias' sobre las tablas que responden a los nombres de Natos y Waor, dispuestos a arrasar con su brutalísimo show o El Canijo de Jerez, toda una garantía y derroche de energía en el escenario. Junto a ellos, la impresionante Mala Rodríguez y su poderío femenino; Kidd Keo, uno de los nombres más relevantes y hot del trap nacional; los versos siempre comprometidos del audaz Nach y la emotividad a flor de piel que contagia siempre Miguel Campello en cada concierto.

La Mala Rodríguez mostrará su poderío en el Escenario Chanquete a las 22:30

Además, no puedes perderte el flow del singjay malagueño Little Pepe; y las rimas callejeras de Arkadios, toda una joven promesa del rap en nuestro país. Sin olvidar los versos, sin respiro, de los veteranos Triple XXX; esa chifladura genial entre el rap ochentero y el trap 'marciano' que son Locoplaya; además, una auténtica institución en la escena clubber como Dj Nano; la fusión sin límites de un combo que nunca defrauda a la hora de la fiesta, Trashtucada; y otro dúo que no le va a la zaga en eso de "armarla bien gorda", Les Castizos.

¿Te lo vas a perder?

Así pues, este 2019 el milagro, sin duda, volverá a obrarse. Porque la nueva edición de Chanquete World Music promete ser la mejor despedida posible del verano en toda Andalucía. Las entradas generales, que no incluyen acceso al camping, solo a la zona de conciertos, se encuentran disponibles a tan solo 30 euros (más los gastos de gestión).

La sensibilidad de Miguel Campello se podrá disfrutar a las 21:25 en el Escenario Nerja

Las entradas VIP, que incluyen acceso a la zona de conciertos y la zona VIP, con barras propias y aseos VIP, se encuentran disponibles por solo 50 euros (más gastos de gestión).

También se encuentran disponibles las entradas con acceso a camping, en sus dos modalidades posibles: por 46 euros (más gastos de gestión) aquellas que ofrecen una sola noche de alojamiento en el camping (mínimo dos personas); y por 56 euros (más gastos de gestión) las que ofrecen dos noches (también mínimo dos personas).

Ambas entradas, eso sí, incluyen acceso a piscina, wifi gratis, agua caliente, transporte al festival, barbacoa, playa a solo 800 metros, luz, y acceso con coche al camping. La entrada al camping será desde las 12:00 de hoy o mañana, y la salida este domingo a las 14:00.

¿A qué esperas para adquirir la entrada que mejor se amolde a tus planes para despedir el verano 2019 como te mereces? Podrás encontrar más información sobre el cartel, autobuses oficiales y la compra de entradas en la siguiente página web: www.chanqueteworldmusic.com.