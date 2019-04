El Clúster Destino Jerez premia al Obispado y a José Caballero

El Clúster Turístico Destino Jerez ha entregado sus premios anuales, con los que reconocen el trabajo de personas e instituciones que han aportado un gran valor al desarrollo del turismo en el ‘Destino Jerez’. El acto, celebrado en Bodegas Lustau (Grupo Caballero), ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, que ha aludido a la suma de esfuerzos del sector privado y de las administraciones públicas para seguir proyectando Jerez, “afrontar retos y poner de manifiesto su importancia como destino turístico”.

Este año los premios del Clúster han recaído en el Obispado y en el empresario hostelero José Caballero, propietario del Bodegón de la Blanca Paloma. El Clúster ha resaltado del empresario que abrió su restaurante con seis mesas en 1992 y hoy tiene capacidad para 1.000 personas. “Más allá de su indiscutible calidad humana, es un incansable promotor del #destinojerez, participando en múltiples acciones de promoción vendiendo las excelencias de nuestra tierra”, ha leído Miriam Morales del acta de reconocimiento a Caballero.

“Pepe es una de esas personas que en Jerez no se ve, o sólo lo vemos algunos. En su teléfono tiene 6.200 contactos y de ellos, 4.000 son de agencias que ha ido visitando una a una personalmente. Consigue atraer a más de 800 autocares al año y no sólo eso, sino que además es ejemplo de empresario comprometido con las personas que más lo necesitan”, ha declarado el presidente del Clúster, Antonio Mariscal.

Muy emocionado, Caballero ha recogido su premio dando las gracias a “todas las personas que han respondido a mi llamada. Desde Jaén, Granada, Málaga... Toda Andalucía...”, ha detallado el empresario rompiendo en lágrimas. Continuó dando las gracias “a mis hermanitas de los pobres, que desde el año 1993 saben ellas cuál es su casa. A tantas personas como Javier, Belén... a todos los que me ayudaron en mis comienzos donde no conocía a nadie ni sabía nada de Turismo. Gracias a todos. El Whatsapp me va a explotar hoy de tantos mensajes”.

El Clúster también ha querido poner en valor “el esfuerzo económico y humano del Obispado, que ha posibilitado la recuperación y puesta en valor turístico de una importante parte del patrimonio del #destinojerez”. “La última década ha sido testigo de una renovada oferta cultural-monumental con el Museo de la Catedral, la apertura a visitas de las iglesias de Santiago y de San Miguel, y la restauración de otros elementos de la arquitectura religiosa que ocupan nuestro casco histórico”, recoge el acta.

El obispo, José Mazuelos, ha recogido el reconocimiento “en nombre de todos los católicos de Jerez. En la Iglesia tenemos una cosa clara y es que tenemos que luchar por el bien común, y el turismo en un bien común”. “Es una alegría este reconocimiento al esfuerzo de los católicos de Jerez por el patrimonio de su ciudad”, ha declarado Mazuelos.

Por último, Mestre ha mostrado la disponibilidad y el apoyo de la Junta de Andalucía al referirse al sector turístico y al patrimonio cofrade y ha señalado que “tenemos una provincia muy singular y rica, con las mejores materias primas, que tenemos que poner en valor, con generosidad y con la capacidad de empresarios y entidades que pueden arropar proyectos para hacer prosperar nuestra tierra”.