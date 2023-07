Consejo Regulador y Ayuntamiento se conjutan para poner fin a la proliferación "desmadrada" de las renovables

"Hay un antes y un después". El presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, expresa con estas palabras su impresión tras un primer encuentro mantenido con la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, para abordar la proliferación de las energías renovables en la campiña jerezana y su impacto negativo en el viñedo del marco de jerez y el paisaje.

Saldaña hace alusión al cambio de actitud del nuevo gobierno local del PP, partidario de ordenar desde el punto de vista urbanístico y de protección del patrimonio paisajístico la expansión "desmadrada" de plantas eólicas y fotovoltaicas dentro del término municipal frente a la laxitud del anterior ejecutivo socialista.

El presidente del vino, que estuvo acompañado por un portavoz de los afectados del parque eólico El Barroso y su híbrido fotovoltaico del mismo nombre proyectado en el entorno de Macharnudo, muestra su satisfacción con el compromiso adquirido entre las partes de trabajar conjuntamente para ampliar la protección en base a la clasificación de los pagos históricos del viñedo de Jerez.

"Es el mismo Ayuntamiento que dio los permisos al parque El Barroso, que autorizó cosas que no se deberían haber hecho, pero no hay tiempo que perder para poner orden en el futuro frente a esta proliferación de las eólicas y fotovoltaicas, y que no se admitan más barrabasadas", explica Saldaña, no sin puntualizar que "el Ayuntamiento ha sido receptivo y nos pondremos a trabajar rápidamente, porque tiene que haber una mayor protección, que es lo que reclamamos inequívocamente".

La institución jerezana del vino y los afectados reclaman, en este sentido, que se cumpla el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que si bien prevé la protección de zonas de especial interés como el viñedo, está abierto a la interpretación, por lo que se estudiarán las modificaciones necesarias para garantizar dicha protección "sin ningún género de dudas", con el establecimiento además de un perímetro de salvaguarda del patrimonio paisajístico, así como de medidas que preserven las actividades económicas vinculadas al sector vitivinícola.

Según el presidente del Consejo Regulador, "tenemos cinco monstruos en el corazón del viñedo jerezano -los cinco aerogeneradores de unos 200 metros de altura instalados en Macharnudo- por una interpretación del PGOU por parte del Ayuntamiento de Jerez durante el anterior mandato, y lo que queremos es que no quepa la interpretación, que no haya el más mínimo género de duda de que no se pueden instalar renovables en la zona de viñedo ni su perímetro".

El responsable del sector vitivinícola muestra su enorme preocupación por la cantidad de proyectos que hay en marcha y frente a los que estiman que es fundamental aumentar el nivel de protección. "Las energías renovables son necesarias, pero hace falta poner orden para que, entre lo que hay y lo que viene, el destrozo paisajístico no sea brutal", indica.

"Jerez es un término municipal muy grande en el que pueden tener cabida las renovables y otras actividades económicas", caso del enoturismo asociado a la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, entre las más visitadas de España y a la que se quiere dar un nuevo impulso con el Plan del Viñedo, que ultima la Junta de Andalucía según anunciaron esta misma semana el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, y la propia alcaldesa de Jerez en una visita al Consejo Regulador.

"Pero el Plan del Viñedo no es creíble si no hay una defensa a ultranza del viñedo y del paisaje; las renovables y el enoturismo son desarrollos incompatibles", precisa Saldaña, no sin insistir en que el PGOU es un "instrumento fundamental" que permite al Ayuntamiento ordenar los usos del suelo por mucho que los proyectos eólicos y fotovoltaicos reciban el visto bueno de otras administraciones públicas desde el punto de vista ambiental.

Este es el después, para el que el Consejo Regulador pide orden al Ayuntamiento de Jerez, y otra cosa es el antes, las decisiones adoptadas por el anterior ejecutivo socialista, frente a las que el Consejo Regulador y afectados emprenderán acciones judiciales tras la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de la declaración de impacto ambiental del parque eólico El Barroso. Y lo harán convencidos de que la Justicia, finalmente, les dará la razón frente a lo que consideran una aberración y una amenaza para el patrimonio histórico, cultural paisajístico y ambiental del viñedo del marco y toda la actividad económica que lleva aparejada.