Historia de la lucha contra el coronavirus tras dos meses ingresado: "Pensaba que me iba, pero aquí estoy"

Juan Pérez Rodríguez, conocido como 'El Pirri', cumplió en febrero sus 72 años ingresado en el hospital. El coronavirus entró en su casa sin llamar a la puerta y tras dos meses luchando contra la enfermedad, este lunes ha vuelto a su hogar.

El jerezano un día comenzó a sentirse mal y se hizo un test de antígenos que le salió negativo. Sin embargo, Juan empezó a tener lapsus, su cuerpo no respondía e ingresó temiendo estar sufriendo un ictus. En el hospital le hicieron otro test y su resultado fue positivo en coronavirus. Nada de ictus, tenía Covid-19. Le dieron el alta pero de nuevo, el virus hizo de las suyas y su estado de salud empeoró, volviendo al hospital y comenzando así su lucha.

Juan ha estado en "todas las plantas" Covid, hasta en la UCI. "He visto las orejas al lobo, me sentía muy mal, pensaba que me iba", declara el jerezano ya con los papeles de su alta en la mano. "Ahora estoy muy nervioso y muy feliz. Ha sido esto muy duro, de hecho, sigo con graves secuelas como la falta de fuerza y una de mis piernas no puedo moverla. Pero aquí estoy", relata Juan.

A los pacientes que siguen ingresados, el jerezano les lanza un mensaje: "Hay que echarle mucho valor y mucho coraje". Y también tiene palabras para los imprudentes o para los que no creen que esta enfermedad es tan dura: "Señores, hay que tomárselo en serio. Yo lo he pasado canutas, he echado muchas lágrimas a escondidas. Es muy duro". Juan ha salido de este gran golpe, pero otras 299 han perdido la vida tras contraer coronavirus en Jerez durante esta pandemia.

La familia de Juan quiere agradecer el trabajo de todos los profesionales que han tratado al jerezano durante su ingreso, especialmente "a los doctores Manuel Gracia, Alfredo Michán y a la doctora María José García, por su esmero y calidad humana".