Críticas por el cierre durante las tardes del Palacio de Deportes.

Padres del Club Unión Baloncesto Jerez han denunciado a Diario de Jerez los problemas que aseguran están teniendo para poder entrenar durante el mes de agosto en la ciudad. En concreto, su principal queja se centra en el cierre del Palacio de Deportes por las tardes durante el mes de agosto.

Según detallan afectados, “ya la temporada pasada tuvimos el mismo problema, que no querían abrir la instalación por la tarde durante la segunda quincena de agosto. Problema que finalmente se solucionó tras varias solicitudes. Esto demuestra que ya conocían nuestras necesidades”. Por ello, lamentan el cierre de estas instalaciones mientras que “en otras ciudades de la provincia como El Puerto o Sanlúcar” sí se mantienen abiertas.

Desde el Ayuntamiento afirman que se les han ofrecido diversas opciones a los equipos

Sin embargo, desde el Ayuntamiento explican que se les han dado diversas opciones ante el problema denunciado. Fuentes municipales han confirmado que la semana pasada el delegado de Deportes, Jesús Alba, “mantuvo un encuentro con la presidenta de este Club donde se trataron temas que afectaban a la entidad, desarrollada en un clima cordial y buena predisposición”. Así, durante la reunión “se proporcionaron soluciones a todos los problemas que fueron planteando”.

Respecto a la queja de las instalaciones para entrenar, la delegación municipal de Deportes deja claro que “se ha ofrecido a este Club la opción de utilizar el Palacio de Deportes en horario de mañana. Asimismo, para que aquellos deportistas que estén trabajando y no puedan entrenar en horario de mañana se les ha ofrecido la posibilidad de entrenar en pistas descubiertas como, por ejemplo, las de Icovesa y La Milagrosa”.

Sí confirman, en cambio, que se les ha denegado el uso del polideportivo Kiko Narváez y Acuña “dado que dichas instalaciones están conveniadas con otros clubes deportivos”. Aun así, “se les ha instado a ponerse de acuerdo con estos clubes para un posible uso puntual compartido”.

Desde la delegación de Deportes se recuerda, además, que el Palacio de Deportes “es la única instalación deportiva que no cierra durante este verano y que a partir del 2 de septiembre se reanuda el horario habitual por lo que podrán hacer uso del mismo en horario de tarde”. De hecho, hasta la fecha, ningún otro club se ha quejado por esta circunstancia.

La queja del Club

Por su parte, desde el Club detallan las solicitudes que han realizado sin éxito a la delegación de Deportes durante el final de esta temporada.

En primer lugar, explican que el 21 de mayo “solicitamos el Kiko Narváez para la celebración de nuestro campus de tecnificación, donde le damos la oportunidad a los niños de pasar las vacaciones haciendo deporte y refrescarse en Piscinas Jerez –se llega a acuerdo con la empresa concesionaria– y a los padres a tener opciones donde dejar sus hijos a unos precios muy competitivos”. Dicha petición “fue denegada”.

El Club de baloncesto solicita entrenar por las tardes “por conciliación laboral”

Igualmente, también se les denegó, según su versión, la petición realizada el 6 de junio para utilizar “el gimnasio acotado como vea el servicio de Deportes (limitando el número de personas, el horario, etc.)”.Desde el Club afirman que el 8 de julio se pidió “el uso del Palacio de Deportes por la tarde a partir del 19 de agosto y no recibimos respuesta”. Por ello, “el 29 de julio y tras no recibir respuesta, por lo que suponíamos que no habría problema, enviamos otro correo comunicando ya los horarios definitivos de entrenamiento durante esas dos semanas últimas de agosto”. Sin embargo, “el 30 de julio responden que no abrirán el Palacio de Deportes en agosto por la tarde basándose en que la convocatoria anual de instalaciones no empieza hasta el 1 de septiembre”.

A pesar de ello, desde el Club se envía una nueva solicitud el 5 de agosto “basándonos en la propia convocatoria anual de instalaciones deportivas que dice: ‘El Servicio de Promoción e Instalaciones Deportivas podría autorizar puntualmente el adelanto de los horarios de entrenamiento de la temporada anterior, a algunas entidades, en base a las categorías de las competiciones en las que compitan y a los calendarios federativos de estas’. Así como también solicitábamos saber cuál es el factor que se utiliza para ‘autorizar puntualmente el adelanto de los horarios de entrenamiento de la temporada anterior, a algunas entidades’ y a otras no, ya que el Palacio de Deportes es la única instalación que cierra en agosto por la tarde”.

Tras este escrito, “el 7 de agosto nos vuelven a dar la negativa. El mismo día volvemos a escribir al director del servicio de Deportes y a su delegado para que por favor busquemos una solución ya que, aunque hemos intentado adaptarnos a los horarios de mañana, hay equipos que por conciliación laboral les es imposible hacerlo en horario de mañana. Pero lo vuelven a denegar”.

“Ante las continuas negativas y con el ánimo de llegar a un acuerdo el 9 de agosto solicitamos unos horarios alternativos, de mañana en el Palacio de Deportes y por la tarde en pistas exteriores y en el pabellón Ruiz Mateos que sí abre en horario de tarde pero nunca nos responden oficialmente”.

Finalmente, “el 14 de agosto mantenemos una reunión con el director del servicio de Deportes y su delegado donde no nos dan una solución”. En la actualidad, “estamos intentando llegar a un acuerdo con el Club de Gimnasia Rítmica Jerez para poder hacer uso del pabellón Kiko Narváez que tienen conveniado (además de con el Club de Voley) y que no usan por la tarde con la disposición, por nuestra parte, de hacernos cargos de los gastos extra que ello pudiera ocasionar. Desde el viernes no hemos recibido ninguna respuesta”.

“Se trata de un club de más de 320 jugadores federados, 29 equipos que representan a Jerez y a este deporte y que no tienen un sitio donde poder entrenar con sus equipos junior femenino y masculino y senior femeninos y masculino. En estos momentos nos encontramos a merced de lo que otro club de otra disciplina nos quiera ofrecer”, lamentan.