"No podemos esperar 30 días para que nos vea el médico de cabecera en Jerez"

La Coordinadora de Salud de la Zona Noreste de La Milagrosa se ha reunido recientemente para abordar los temas sanitarios que "nos preocupan, siendo prioritarios el punto de la atención primaria en el centro de salud de La Milagrosa y de la zona rural".

En concreto, en el encuentro celebrado en el centro de barrio de El Pinar se dieron cita miembros de asociaciones vecinales de la zona de referencia, asociaciones de mujeres, asociación de enfermos AFIJE y representante de la zona rural de Cuartillos, "que tiene muchos problemas de atención primaria". En total, participaron doce de los veinte colectivos que conforman la coordinadora debido a las ausencias por vacaciones y problemas de agenda.

Una de las principales quejas sanitarias fue "la falta de medios humanos para que podamos tener una atención primaria adecuada, responsable y bien gestionada. Por eso, reivindicamos un aumento de personal".

Desde la coordinadora, cuyo portavoz es Manuel Cazorla, aseguran que "no comprendemos que haya que esperar hasta 30 días para tener una cita con el médico de cabecera o que tenga que atender un médico de urgencia si es que tiene hueco. Un enfermo no puede esperar tantos días para ser atendido en su centro, por eso seguiremos reivindicando hasta que esta larga espera se solucione".

Desde el colectivo aseguran igualmente que en el centro de salud "no responden al teléfono" cuando se llama y que en la app de 'Salud responde' tampoco dan cita. "Ante esta situación la única solución que tenemos es cabrearnos e ir presencialmente al centro de salud de La Milagrosa, donde te dicen que te pases al día siguiente a las 7,30 o las 8 de la mañana y que te pongas en cola en la calle y a la intemperie para coger un numerito hasta que se acabe", añade Cazorla, criticando la "mala gestión" de la dirección de La Milagrosa.

La coordinadora también se queja de las pocas derivaciones que se realizan a los especialistas. "Tratan por todos los medios de no mandarte al hospital", lamentan. En otros casos, "nos dicen que hay médicos de familia que actúan como pediatras", afirman.

A esto se suma, "el colapso en la urgencias del hospital por la falta de esa atención primaria". "Así no se consigue una sanidad digna y bien gestionada, porque es la pescadilla que se muerde la cola: si en tu centro no se te atiende, te marchas a las urgencias del hospital y éste se convierte o se está convirtiendo en un centro de salud".

Por otra parte, "exigimos desde la coordinadora que el área de radiografías del centro de La Milagrosa esté cien por cien disponible para que ésta sea operativa en todas sus fases de diagnósticos". Igualmente, "exigimos que la Junta de Andalucía dote de los recursos necesarios para que, de nuevo, esté presente la figura del vigilante de seguridad y así se evitarían muchos de los problemas que los sanitarios en general están padeciendo sin necesidad de llamar a la policía".

Con el objetivo de hacer presión y que se solucionen los distintos problemas que denuncian, desde el colectivo instan a los usuarios a que pongan "reclamaciones, una detrás de otra y por escrito" y que se informe a la coordinadora "para enviar copias a la Consejería de Sanidad y que tenga conocimiento de la falta de servicios".

Entre las acciones que llevará a cabo este colectivo, Manuel Cazorla adelanta que se enviarán cartas a los responsables de las áreas sanitarias de Jerez, Costa Noroeste y Sierra "para que se nos atienda y se nos comuniquen las respuestas a las demandas sanitarias". Una petición que extenderán también a la delegada provincial de Salud "para que esté informada de nuestro malestar".

Del mismo modo, “se solicitarán autorizaciones a la Delegación del Gobierno para que se nos autorice las distintas concentraciones que vamos a realizar, con el llamamiento de ‘Luchemos por una sanidad digna, pública y bien gestionada’”, adelanta el portavoz. La coordinadora quiere, por ello, “unir a todos los vecinos a los que representamos y hacerles ver que las movilizaciones son importantes para conseguir los objetivos deseados. De hecho, ya en anteriores ocasiones que nos movilizamos se consiguieron mejoras”. Igualmente, desde la coordinadora “esperamos que se despierten los gestores de la sanidad y mimen a los futuros médicos y sanitarios en general, para que así no se nos vayan a otras comunidades y a la sanidad privada”.

Situación en verano en Jerez

Otro de los asuntos abordados ha sido la situación sanitaria durante los meses de verano. Manuel Cazorla hace hincapié en que "el verano no puede ser una justificación para que los usuarios de la sanidad no tengan el servicio adecuado. Desde la coordinadora opinamos que si la sanidad pública estuviera bien gestionada y organizada no tendríamos que estar privatizando muchos de los servicios que se nos podrían dar en la sanidad pública".

Por otra parte, desde la Coordinadora de Salud de la Zona Noreste de La Milagrosa insisten en la necesidad de ofrecer con mayor rapidez "las citas con los especialistas y para pruebas, sin tener que esperar días, semanas y meses". Además, "solicitamos que se pongan los medios necesarios para los traslados de altas a sus domicilios". "Entendemos que no se gestiona adecuadamente el centro de salud de La Milagrosa y la participación ciudadana sanitaria brilla por su ausencia, igual que en el hospital".

"Los vecinos vamos a dar un paso al frente. Hay que defender una sanidad pública, gratuita, universal y participativa. Los centros de salud son pilares importantísimo para que se gestione una buena atención primaria", concluye Cazorla.